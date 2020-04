Le premier ministre annonce du soutien aux banques alimentaires et aux organisations alimentaires locales





OTTAWA, le 3 avril 2020 /CNW/ - Les banques alimentaires et les organisations alimentaires locales apportent une aide aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays. C'est d'autant plus vrai pour les personnes et les communautés les plus vulnérables en temps d'incertitude économique. Ces organisations connaissent une hausse de la demande pour leurs services et subissent une plus grande pression en raison du manque de dons et de bénévoles. Elles ont besoin plus que jamais de notre appui pour continuer à offrir les services dont dépendent les Canadiens pour se sentir en sécurité et en santé.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un investissement de 100 millions de dollars afin d'améliorer l'accès aux aliments pour les Canadiens qui font face aux impacts de la pandémie de la COVID-19 sur la santé, ainsi qu'à ses répercussions sociales et économiques.

Le gouvernement du Canada versera ces fonds à des organisations nationales, régionales et locales de partout au pays qui sont en mesure de servir les personnes et les communautés en situation d'insécurité alimentaire. Ces organisations, dont Banques alimentaires Canada, l'Armée du Salut, Second Harvest, les Centres communautaires d'alimentation du Canada et le Club des petits déjeuners du Canada, travailleront avec des partenaires pour répondre aux besoins alimentaires urgents des Canadiens, y compris des peuples autochtones et des populations du Nord.

Cet investissement servira à acheter des aliments et d'autres articles essentiels. Il aidera également ces organisations à trouver de nouvelles façons créatives d'atteindre les personnes les plus vulnérables. De plus, ces organisations pourront continuer à faire leur travail important tout en respectant les directives de distanciation physique. Elles pourront aussi se servir de ces fonds afin d'acheter ou de louer l'équipement et le matériel nécessaires pour répondre aux besoins uniques de leurs communautés et faire face aux défis que pose la pandémie de la COVID-19 à la santé.

C'est en soutenant les banques alimentaires et les organisations alimentaires locales du Canada que nous pourrons veiller à ce que les Canadiens vulnérables aient les aliments dont ils ont besoin, quand ils en ont le plus besoin.

« De nombreux Canadiens dépendent des banques alimentaires et des organisations alimentaires locales pour nourrir leur famille et obtenir du soutien quand les temps sont difficiles. En ce moment, encore plus de Canadiens se tournent vers elles. Il y a également un manque de dons et de bénévoles disponibles, ce qui fait en sorte qu'elles ont plus que jamais besoin de notre aide. Aujourd'hui, nous offrons l'appui nécessaire aux organismes alimentaires afin de continuer à soutenir les Canadiens pendant ces moments difficiles. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les banques alimentaires et les organisations alimentaires locales sont aux premières lignes pour offrir aux gens les services alimentaires dont ils ont besoin. J'invite tous mes collègues députés à contacter les organismes en sécurité alimentaire de leur région afin qu'on s'assure que l'ensemble du pays est couvert. Si nécessaire, d'autres réseaux s'ajouteront à la liste des partenaires. »

-- L'hon. Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

En 2019, les banques alimentaires ont reçu 1,1 million de visites et servi 5,6 millions de repas chaque mois. On s'attend à ce que le nombre de visites dans les banques alimentaires augmente de façon considérable en raison de la pandémie de la COVID-19.

Sans du soutien supplémentaire, la COVID-19 aura des impacts démesurés sur les populations vulnérables. Celles-ci pourraient avoir plus de mal à vivre avec les impacts de la pandémie sur la santé ainsi que ses conséquences sociales et économiques. Il est attendu que les risques de stress, de souffrance et d'abus augmentent lorsque les gens ne peuvent pas avoir accès aux services sociaux et communautaires dont ils ont besoin au quotidien.

L'investissement de 100 millions de dollars est réparti comme suit :

50 millions de dollars à Banques alimentaires Canada ;

20 millions de dollars répartis équitablement entre l'Armée du Salut, Second Harvest, les Centres communautaires d'alimentation du Canada et le Club des petits déjeuners du Canada ;

30 millions de dollars pour les organisations locales qui servent les populations vivant de l'insécurité alimentaire.

Les fonds seront versés par l'intermédiaire du Fonds des infrastructures alimentaires locales du gouvernement du Canada . Ce Fonds, lancé à l'été 2019, vise à renforcer les systèmes alimentaires et à faciliter l'accès des populations à risque à des aliments sûrs et nutritifs. À l'heure actuelle, plus de 360 projets reçoivent des fonds pour augmenter l'accessibilité des aliments sains et locaux au sein des communautés ciblées, par exemple grâce à des jardins urbains, des cuisines communautaires, des banques alimentaires et des serres.

Les activités admissibles à ces nouveaux fonds comprennent l'achat de denrées alimentaires, le soutien au transport et à la distribution d'aliments, l'embauche d'employés temporaires pour combler le manque de bénévoles et les activités pour instaurer des mesures de sûreté biologique, comme l'achat d'équipement de protection personnelle, afin de réduire la propagation de la COVID-19 parmi les bénévoles et les clients.

Le Fonds des infrastructures alimentaires locales fait partie de la Politique alimentaire pour le Canada , qui est la feuille de route du gouvernement pour un système alimentaire plus sain et plus durable au Canada . La Politique alimentaire vise à s'assurer que tout le monde au pays peut accéder à des aliments sûrs, nutritifs et culturellement diversifiés en quantité suffisante. Elle vise également à assurer que le système alimentaire du Canada est solide et novateur, qu'il protège l'environnement et qu'il soutient l'économie.

