Trip.com Group élargit la portée de son initiative de don d'un million de masques chirurgicaux





SHANGHAI, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Trip.com Group, un leader mondial des services de voyages en ligne, a annoncé aujourd'hui une initiative mondiale qui verra le don d'un million de masques chirurgicaux pour soutenir la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Menée par le cofondateur de l'entreprise et président du conseil d'administration, James Liang, l'initiative a vu l'attribution et la livraison de masques chirurgicaux à divers pays, dont l'Italie, la Corée, le Japon, les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la Serbie, la France et le Royaume-Uni. et l'Australie.

Liang affirme que l'entreprise espère que ce don jouera un rôle dans le rapprochement des pays dans un effort collectif pour contenir le virus. «De nombreux chemins, pour rejoindre un même voyage. De nombreuses origines, pour atteindre un même destin. Beaucoup d'amis, pour ne former qu'une seule famille. Des efforts en commun, pour remporter la même victoire », a déclaré le président du groupe Trip.com, James Liang. «Il est crucial en ce moment, dans la lutte mondiale contre l'épidémie, que tous les pays s'unissent et se soutiennent mutuellement, pour assurer la victoire de l'humanité.»

« À l'avenir, nous relèverons ce défi et nous ferons prospérer l'industrie du voyage une fois de plus », a déclaré Jane Sun, PDG de Trip.com Group. «Continuons à travailler ensemble, à relever ce défi et à franchir une nouvelle étape passionnante pour l'industrie du voyage.»

La décision de donner des masques est la dernière d'une série d'actions prises par le fournisseur de services de voyage en ligne pour minimiser l'impact et vaincre l'épidémie.

« Nous espérons que ce don aidera à rassembler les pays pour relever ce défi commun et à apporter un soutien à ceux qui en ont besoin », a déclaré Leah Wang, responsable des affaires internationales du groupe Trip.com.

Fin janvier, la société a répondu à l'épidémie initiale en Chine en étendant les dispositions d'annulation aux clients touchés par des interdictions de voyager et des conditions médicales. Alors que la situation continue de se développer, l'entreprise a fourni des mises à jour quotidiennes sur les restrictions de voyage via ses plateformes et a étendu la portée de ses politiques d'annulation pour inclure les travailleurs médicaux ainsi que ceux qui ne peuvent pas voyager en raison de restrictions et d'infection. La société a également dirigé une initiative de l'industrie Safeguard Cancellation Guarantee, réunissant des hôtels et des compagnies aériennes pour garantir à ses 400 millions d'utilisateurs dans le monde des réservations sur les plateformes du groupe Trip.com en toute sérénité.

Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour les dons et ont partagé la visionde l'entreprise d'unir les nations pour surmonter les difficultés actuelles.

Nous vous remercion pour votre geste de soutien. J'ai hâte de continuer à travailler ensemble, à la fois pour surmonter ces difficultés et pour l'avenir », a déclaré l'ambassadeur de France en Chine, Laurent Bili.

« Grâce aux dons d'aujourd'hui, nous espérons encourager les pays à se rassembler et à se soutenir mutuellement pour surmonter ce défi commun de l'humanité », a déclaré James Liang. « Le groupe Trip.com espère que grâce aux efforts collectifs et continus des nations travaillant ensemble, la fin de l'épidémie est en vue »

About Trip.com Group Limited:

Trip.com Group Limited is a leading one-stop travel service provider comprising of Trip.com, Ctrip, Skyscanner, and Qunar. Across its platforms. Trip.com Group enables local partners and travelers around the world to make informed and cost-effective bookings for travel products and services, through the aggregation of comprehensive travel-related information and resources, and an advanced transaction platform consisting of mobile apps, Internet websites and 24/7 customer service centers. Founded in 1999 and listed on NASDAQ in 2003, Trip.com Group has become one of the best-known travel brands in the world, with the mission of 'making every trip the perfect trip'.

