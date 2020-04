BEACON lance Construire notre résilience, un programme numérique gratuit, pour soutenir les Canadiens avec les inquiétudes entourant la crise de la COVID-19





Commandité par Manuvie et Green Shield Canada, le programme Construire notre résilience fournit des conseils d'experts par l'entremise des psychologues de l'équipe BEACON - mis à jour quotidiennement, en réponse aux inquiétudes sans cesse changeantes

TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - MindBeacon, premier fournisseur de thérapie numérique en santé mentale au Canada, annonce le lancement du programme Construire notre résilience, conçu pour soutenir tous les Canadiens face au stress accru lié à la COVID-19. Mis en ligne le lundi 6 avril, le nouveau programme numérique propose aux participants des conseils au jour le jour de la part des nombreux psychologues cliniciens composant l'équipe MindBeacon. Les participants du programme auront accès par la plateforme numérique BEACON à des conseils sous forme de vidéos courtes et de questions-réponses avec un expert, des lectures brèves et des activités pour renforcer la résilience. Tous ces outils visent à protéger notre bien-être émotionnel alors que la crise de la COVID-19 bat son plein. Les Canadiens qui participent au programme se verront proposer des perspectives nouvelles et utiles tous les jours en réponse aux inquiétudes auxquelles ils font face. Le programme Construire notre résilience n'a pas de durée définie, puisque la fin de la crise est encore incertaine.

Construire notre résilience est un programme numérique gratuit offert par BEACON qui sera mis à la disposition de tous les Canadiens. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier de Manuvie et de Green Shield Canada, dans le cadre de leur engagement envers les collectivités pendant la crise pandémique. Conçu pour répondre aux inquiétudes émotionnelles suscitées par la pandémie, Construire notre résilience se distingue du traitement existant offert par la thérapie numérique BEACON guidée (TCCi). Contrairement à la thérapie, la participation à Construire notre résilience ne demande aucune évaluation. BEACON est conscient que tous les Canadiens à la recherche de soutien ne désirent pas forcément suivre une thérapie.

« Nous avons constaté par nous-mêmes que les clients cherchent à accéder à un soutien et à des ressources sur le bien-être mental, alors que nous essayons de composer avec les répercussions de la pandémie, déclare Donna Carbell, chef, Assurance collective chez Manuvie. Nous devons agir maintenant. Notre soutien à Construire notre résilience permet aux Canadiens d'accéder à des ressources en santé mentale sans quitter leur domicile. Manuvie se consacre à aider les gens à garder la forme - financièrement, physiquement, mentalement et socialement. »

« Pendant la crise de la COVID-19, nous avons écouté des Canadiens de partout au pays - et les problèmes de santé mentale revenaient constamment, a déclaré Joe Blomeley, vice-président directeur de Green Shield Canada, Particuliers, Secteur public et santé mentale. Notre solidarité ancrée dans notre nature se révèle dans des moments comme celui-ci et se concrétise en proposant des options de soins de santé mentale accessibles de haute qualité. La thérapie numérique BEACON a déjà amélioré la santé mentale de milliers de Canadiens; nous sommes impatients de constater les possibilités du programme Construire notre résilience. »

« Grâce à nos expertises et expériences collectives, notre équipe de psychologues cliniciens MindBeacon est bien placée pour aider les gens à relever les défis spécifiques à cette période difficile - qu'il s'agisse de difficultés d'isolement social, de soutien aux membres de la famille en difficulté, de soucis financiers, et plus encore, explique Peter Farvolden, psychologue clinicien et conseiller scientifique en chef pour BEACON. Le Canada est solidaire et nous sommes de tout coeur disposés à aider les Canadiens à surmonter les événements stressants actuels, afin qu'ils puissent aborder sereinement une journée à la fois. »

Les renseignements sur Construire notre résilience par BEACON sont disponibles à mindbeacon.com/fr/construire-notre-resilience.

À propos de MindBeacon Group

Le groupe d'entreprises MindBeacon se consacre à aider les Canadiens à améliorer leur bien-être mental pour mieux vivre. MindBeacon fournit une thérapie abordable, fondée sur des données probantes, accessible via BEACON, un service de thérapie numérique guidée (TCCi) qui a aidé des milliers de Canadiens aux prises avec la dépression, l'anxiété, l'insomnie et les troubles liés au stress post-traumatique (TSPT/SSPT). MindBeacon fournit une thérapie en personne et par vidéo via CBT Associates, un réseau de cliniques de psychologie leader dans son domaine.

SOURCE MindBeacon

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 11:39 et diffusé par :