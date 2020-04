HUAWEI CLOUD : la technologie au service de la lutte contre le COVID-19





SHENZHEN, Chine, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- HUAWEI CLOUD a annoncé aujourd'hui le lancement d'un plan d'action mondial pour aider ses clients du monde entier à lutter contre le COVID-19 grâce à ses services de cloud computing et d'intelligence artificielle. Dans le cadre de ce plan d'action international contre le coronavirus, HUAWEI CLOUD fournira des services d'IA et de cloud computing gratuits et recrutera des partenaires à travers le monde pour combattre cette pandémie ensemble.

Deng Tao, président du marché mondial de HUAWEI CLOUD, a déclaré : « HUAWEI CLOUD travaille avec des partenaires en Chine en vue d'utiliser des technologies innovantes telles que le cloud et l'intelligence artificielle pour lutter contre la pandémie, et a accumulé une expérience pratique en matière d'analyse de scanners assistés par IA, de découverte de médicaments, d'éducation en ligne et de technologies de télétravail. Nous lançons aujourd'hui ce plan d'action international pour partager notre expérience pratique avec le marché international. Nous ferons tout notre possible pour mettre à profit la technologie afin d'aider nos clients du monde entier à faire face aux difficultés qui se posent dans le cadre de cette crise. »

Dans le domaine des soins de santé, HUAWEI CLOUD fournit gratuitement la plateforme EIHealth, qui inclut des services tels que la détection des génomes viraux, le criblage de médicaments antiviraux in silico et un service de dépistage des patients par tomodensitométrie assistée par IA. Dans le secteur de l'éducation, HUAWEI CLOUD travaille avec des partenaires pour fournir des services d'éducation en ligne aux écoles et autres établissements scolaires. HUAWEI CLOUD aide également les entreprises à migrer leurs activités vers le cloud afin d'assurer la continuité des opérations pendant que la pandémie se poursuit. HUAWEI CLOUD offre désormais jusqu'à 1 500 heures de ressources cloud gratuites pour chaque nouvel utilisateur, ainsi qu'une assistance professionnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur le site web (international) HUAWEI CLOUD.

HUAWEI CLOUD a également publié le programme de partenariat anti-COVID-19, un programme axé sur cinq scénarios principaux : télétravail, assistance par IA, assistance aux entreprises, soins de santé intelligents et éducation en ligne. Les partenaires participant au programme bénéficieront non seulement d'un soutien opérationnel, commercial et technologique complet, mais auront également la possibilité d'obtenir des ressources cloud gratuites d'une valeur maximale de 30 000 dollars US.

Pour rejoindre le plan d'action mondial de lutte contre le COVID-19, contactez-nous à l'adresse antivirus1@huawei.com.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://activity.huaweicloud.com/intl/en-us/fight-covid-19.html

