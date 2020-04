Les banques facilitent l'accès aux fonds de secours grâce au dépôt direct de l'ARC





TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - Les banques canadiennes collaborent avec le gouvernement fédéral en vue d'offrir une inscription en ligne au dépôt direct de l'Agence du revenu du Canada (ARC), un moyen pratique et sécurisé de recevoir les paiements du Gouvernement du Canada lié au NAS, notamment les prestations du nouveau Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEB), destiné aux particuliers qui vivent des difficultés financières en raison de la COVID-19.

Dès aujourd'hui, les Canadiens devront consulter le site Web de leur banque afin de savoir comment s'inscrire au dépôt direct de l'ARC ou, pour ceux qui profitent déjà de ce service, de mettre à jour leurs renseignements bancaires. Une fois inscrits, les particuliers recevront les paiements de l'ARC, comme les allocations, les crédits et le remboursement d'impôt, directement dans leur compte bancaire plutôt que par chèque transmis par la poste.

À compter du 6 avril, les paiements de prestations gouvernementales - notamment le CUEB - aux particuliers inscrits au dépôt direct de l'ARC seront versés rapidement et en toute sécurité dans le compte bancaire qu'ils détiennent auprès d'une institution financière canadienne. Il faudra d'abord que les particuliers soient admissibles au CUEB et qu'ils s'inscrivent directement auprès de l'ARC. Il est possible de vérifier que le paiement a été effectué en consultant le relevé bancaire ou en se connectant à Mon compte de l'ARC.

« Les banques du Canada collaborent étroitement avec le gouvernement dans l'objectif de faire parvenir les prestations de secours aux Canadiens, au moment où ils en ont besoin », a affirmé M. Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. « Les personnes qui vivent des difficultés financières en raison de la COVID-19 devraient utiliser la solution du dépôt direct de l'ARC afin d'accéder aux fonds plus rapidement. »

ATTENTION - Ni l'ARC ni votre banque ne vous enverra un message courriel ou texte, ou un lien, et vous demandera de fournir vos renseignements personnels afin de recevoir vos paiements. Il s'agit d'arnaques! Vous ne devez jamais répondre à de tels messages ni cliquer sur un quelconque lien. Le lien d'inscription au dépôt direct est offert aux clients des banques sur les canaux numériques sécurisés des institutions financières : sites Web ou applications bancaires mobiles.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter les pages du site Web de l'ARC traitant du dépôt direct et de la COVID-19. Vous êtes priés également de consulter le site de votre banque :

BMO Groupe financier

Banque CIBC

Banque Nationale du Canada

Banque Royale

Banque Scotia et Banque Tangerine

Groupe financier Banque TD

