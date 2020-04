O2 offre un mois de jeu gratuit sur AirConsole avec Priority





Vous vous ennuyez chez vous ? Voici quelque chose de cool à faire pendant le confinement.

Exclusivement sur Priority

Jouez à plus de 150 jeux sur www.airconsole.com. Vos smartphones servent de manettes de jeu.

Accessible sur le Web, aucun autre matériel nécessaire.

Continuez à vous divertir pendant les 4 prochaines semaines.

Cela rend le confinement plus agréable.

O2 et AirConsole, une société suisse de consoles de jeux, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat. O2 offre un mois d'AirConsole Hero gratuit à tous ses clients de Priority.

Dix jours après l'annonce du Premier ministre Boris Johnson, le confinement se poursuit au Royaume-Uni. Alors que tout le monde continue de s'adapter à ces mesures sans précédent, O2 a décidé de fournir au Royaume-Uni un programme « Beat the Boredom » pour aider tout le monde à faire face à ces temps difficiles. Dans le cadre de cette offre, O2 s'est associée à AirConsole, la star montante des jeux grand public, pour faire passer de bons moments aux familles au Royaume-Uni.

AirConsole est une console de jeux vidéo basée sur le cloud, qui est accessible depuis tous les foyers à l'aide d'un ordinateur ou d'une télévision connectée. Les Smartphones sont utilisés comme manette de jeu afin que tout le monde puisse jouer sans acheter de matériel supplémentaire. La plateforme offre une expérience de jeu social grand public, rappelant aux utilisateurs les soirées agréables passées à jouer sur des consoles traditionnelles, telles que Nintendo 64 ou Nintendo Wii.

Avec AirConsole, les longues journées de confinement peuvent être passées en montgolfière, à faire des courses avec des monstres fous ou même à combattre dans le cratère d'un volcan. Et une fois que les enfants sont couchés, les parents peuvent se détendre avec Never Have I Ever, ou même Cards Against Humanity, ce qui, selon nous, pourrait conduire à quelques moments de karaoké AirConsole un rien dissonants !

« Pendant ces périodes difficiles pour nos clients, nous voulons continuer à adoucir leur vie, en leur proposant quelque chose d'amusant à faire alors qu'ils sont isolés. Priority apporte toujours des expériences uniques à nos utilisateurs, même lorsque ces expériences doivent être vécues en intérieur », a déclaré Phillip Peacock, chef du partenariat chez O2 Priority.

« Nous sommes fans du concept innovant et sans matériel d'AirConsole. Il offre instantanément à l'ensemble du foyer un moment de plaisir et de distraction en ces temps difficiles », a déclaré Scott McGregor, responsable de l'Innovation chez O2.

Cette décision intervient quelques jours après que la société de jeux a annoncé la sortie d'une fonction de partage d'écran permettant aux utilisateurs de jouer ensemble ou les uns contre les autres à partir de leurs lieux respectifs.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec O2 au Royaume-Uni, une société qui partage notre ambition de connecter les personnes et d'apporter une expérience sociale », a déclaré Anthony Cliquot, directeur des opérations chez AirConsole. « En ces temps difficiles, il relève de la responsabilité de chaque entreprise d'adapter son offre. Nous sommes fiers de nous associer à O2 pour divertir, avec nos jeux, les gens qui sont en confinement au Royaume-Uni », a déclaré M. Cliquot.

Pour profiter gratuitement d'AirConsole pendant un mois, rendez-vous sur Priority et suivez les instructions.

À propos d'AirConsole

AirConsole a été fondée en 2015 à Zurich, en Suisse. Fondée par Andrin von Rechenberg, ancien Tech-Lead de Google et ancien élève de l'École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich, la société est rapidement devenue célèbre en surmontant le défi jusqu'à présent non résolu de la latence lors de la participation à des jeux basés sur le cloud. Plus de 4 500 développeurs à travers le monde ont co-créé des jeux publiés sur AirConsole, qui en retour ont été utilisés par plus de 6 millions de joueurs dans plus de 190 pays.

