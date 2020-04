Huawei récompensée par le Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020 pour son infrastructure de périphérie du réseau WAN





SHENZHEN, Chine, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Huawei est fière d'annoncer qu'elle a été nommée Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020 pour son infrastructure de périphérie du réseau WAN, preuve de la reconnaissance des clients du monde entier pour les routeurs de la série NetEngine AR et de la solution CloudWAN (Huawei SD-WAN) de Huawei.

Gartner Peer Insights est une plateforme en ligne de notation et d'évaluation de logiciels et de services informatiques rédigée et lue par des professionnels de l'informatique et des décideurs en matière de technologie. L'objectif est d'aider les responsables informatiques à prendre des décisions d'achat plus judicieuses et d'aider les fournisseurs de technologies à améliorer leurs produits en recevant des commentaires objectifs et impartiaux de leurs clients. Gartner Peer Insights comprend plus de 215 000 évaluations vérifiées sur plus de 340 marchés.

Dans le Gartner Peer Insights du 28 mars 2020, Huawei a obtenu une note globale élevée de 4,8/5 étoiles, la deuxième meilleure note parmi près de 30 fournisseurs de Customers' Choice sur ce marché. La solution SD-WAN de Huawei est très réputée auprès des clients de nombreux secteurs, tels que les services financiers, les opérateurs téléphoniques et les gouvernements, car elle se distingue en termes de capacités du produit, de déploiement, d'exploitation et de maintenance, et de support de service.

«?Les produits de Huawei sont dotés de performances élevées et de fonctions riches, qui sont particulièrement adaptées aux exigences de notre secteur. La gestion de la configuration des équipements de RA est très simple et permet de gagner beaucoup de temps. La qualité de l'équipement est stable et il n'y a essentiellement aucun problème. Très performant, il peut encore répondre aux besoins de notre réseau actuel après une longue période?» - Commentaires d'un client opérateur téléphonique

«?La solution SD-WAN de Huawei fournit une interconnexion à la demande entre les succursales et les succursales, entre les succursales et les clouds, et permet de construire l'expérience ultime de l'interconnexion d'entreprise grâce à un routage intelligent au niveau des applications ainsi qu'à une exploitation et une maintenance intelligentes?» - Commentaires d'un client du secteur des services financiers

«?Nous sommes ravis d'avoir été nommés Gartner Peer Insights Customers' Choice 2020. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les clients pour les commentaires qu'ils ont partagés avec nous par l'intermédiaire de Gartner Peer Insights?», a déclaré Gu Xiongfei, le président de Huawei WAN Domain. «?Huawei s'engage à fournir des solutions et des produits de premier ordre qui répondent aux exigences des clients et bénéficient de leur reconnaissance. À l'avenir, nous resterons fidèles à l'approche client et à l'innovation continue, et nous continuerons d'aider les clients à accélérer la transformation numérique?».

Grâce à l'innovation et à l'expertise continues des technologies NetEngine AR et SD-WAN de Huawei, Huawei gagne la confiance inébranlable de ses clients, et son NetEngine AR connaît le taux de croissance annuel composé (TCAC) du chiffre d'affaires le plus élevé depuis cinq années consécutives sur le marché mondial :

Exploitant l'architecture de réacheminement hétérogène CPU+NP à la pointe du secteur ainsi que les algorithmes de réacheminement ultra-rapides, les routeurs d'entreprise NetEngine AR de nouvelle génération de Huawei, en plus de passer les tests rigoureux de Tolly Group, offrent en moyenne des performances au moins trois fois supérieures à celles des produits comparables des fournisseurs traditionnels.

La solution SD-WAN de Huawei orchestre automatiquement les topologies à l'échelle du réseau et prend en charge plus de 20 modèles de réseau et scénarios d'interconnexion tels que le maillage complet, le maillage partiel et le multi-POP, répondant ainsi aux exigences différenciées et à grande échelle des clients en matière de réseau. Optimisée par une orientation intelligente du trafic reposant sur des applications et par la correction d'erreur sans voie de retour adaptative (A-FEC), cette solution riche en fonctionnalités offre aux clients une expérience applicative ultime. Grâce à la configuration par assistant et à la visualisation de l'exploitation et de la maintenance, cette solution permet de déployer le service et de localiser les pannes en quelques minutes, ce qui permet d'assurer une excellente exploitation et maintenance aux clients.

Pour plus d'informations sur les routeurs NetEngine AR et la solution SD-WAN de Huawei, visitez le site Web SD-WAN de Huawei.

Clause de non-responsabilité : Gartner Peer Insights Customers' Choice repose sur les opinions subjectives d'utilisateurs finaux sur la base d'évaluations, de notes et de données analysées selon une méthodologie documentée?; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses filiales et ne constituent pas une approbation de sa part.

