/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (COVID-19)/

La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, annonce de nouvelles mesures temporaires en matière de gestion contractuelle visant à encourager les municipalités à poursuivre leurs projets en cours. Dorénavant, les...

Ce matin, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la ministre déléguée au Développement économique régional ont annoncé une aide de 150 M$ pour les petites et moyennes entreprises. Grâce à ce nouveau programme, les entreprises de tous les...