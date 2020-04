Aide d'urgence aux PME : le CPQ apprécie la mesure





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a pris acte de l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Québec concernant le programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises.

« Dans cette crise sans précédent qui demande aux gouvernements de réagir rapidement afin de soutenir l'ensemble des acteurs économiques, les 150 millions de dollars supplémentaires annoncés aujourd'hui par le gouvernement du Québec représentent un appui non négligeable pour les PME de toutes les régions du Québec qui se retrouvent dans une situation précaire en raison de la pandémie », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

Le CPQ continuera de suivre la situation de près afin de s'assurer que d'autres employeurs, quelles que soient leurs tailles, puissent également profiter de mesures adaptées à leurs besoins.

Pour terminer, le CPQ souligne que cette mesure s'ajoute à plusieurs autres annoncées tant par le gouvernement du Québec que par le gouvernement fédéral. Pour y voir plus clair, le CPQ met à jour régulièrement un tableau disponible sur son site.

Consultez le tableau résumé des ressources gouvernementales sur le site du CPQ.

