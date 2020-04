Catena Zapata, marque de vin la plus admirée au monde en 2020 selon le magazine Drinks International





La famille Catena Zapata célèbre cette reconnaissance sans précédent en portant un toast virtuel sur Zoom à son personnel, ses importateurs et ses clients du monde entier

MENDOZA, Argentine, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Alors que l'Argentine entrait en quarantaine obligatoire le 20 mars, le personnel de Catena Zapata (exempté de quarantaine en raison de son statut de producteur alimentaire), a enfilé masques et gants et s'est rendu dans les vignes pour cueillir les dernières grappes d'une vendange extraordinaire. Dans ce contexte, le 1er avril, Drinks International a annoncé que Catena Zapata avait été élue « marque de vin la plus admirée au monde en 2020 » (The World's Most Admired Wine Brand of 2020) par un groupe international d'acheteurs de boissons et d'experts en vin, composé notamment de professionnels du vin de 48 pays différents. Le sondage a été mené en collaboration avec des spécialistes en études de marché de la société Wine Intelligence.

L'annonce, qui aurait dû être faite au salon ProWein en mars, a été reportée après l'annulation de l'événement en raison de la propagation du COVID-19 à travers l'Europe. En cette période où la santé est une priorité absolue, Catena Zapata s'est réunie virtuellement sur Zoom avec ses clients et ses collègues du monde entier pour adresser ses encouragements à ceux qui se trouvent en quarantaine et porter un toast virtuel à leur santé et à des jours meilleurs.

La Dre Laura Catena, quatrième génération et directrice générale de l'exploitation, a déclaré : « Je suis devenue médecin au moment de l'épidémie de sida dans les années 80 et je me sentais désespérément impuissante face à cette dernière. Aujourd'hui, nous pouvons tous aider à stopper la propagation du COVID-19 en restant à la maison et en aidant nos parents, nos grands-parents, nos amis et nos collègues. Ce prix décerné à Catena Zapata est dédié à toutes les personnes formidables qui travaillent dans notre exploitation familiale depuis 1902, aux magnifiques vignobles de notre région et aux amateurs de vin du monde entier. »

Pour déterminer les marques de vin les plus admirées au monde, les répondants au sondage ont été invités à indiquer les trois marques de vin qu'ils admiraient le plus, en tenant compte de la qualité, de la notoriété, de la présentation et de l'authenticité globale des marques dans leurs régions respectives. Les marques Torres, Penfolds et Concha y Toro figurent parmi les dernières lauréates du prix.

À propos de Catena Zapata

Créée en 1902, la marque argentine Catena Zapata est connue pour son rôle de pionnier dans la résurrection du cépage Malbec et dans la découverte de terroirs de très haute altitude dans les contreforts andins de Mendoza. Nicolás Catena Zapata est le seul Sud-américain à avoir reçu à la fois le prix de « l'homme de l'année » (Man of the Year Award) de Decanter et le prix du « service le plus exceptionnel » (Distinguished Service Award) de Wine Spectator. Le vignoble Adrianna Vineyard a reçu plusieurs notes de 100 points. Pour plus d'informations sur Catena Zapata, consultez www.catenazapata.com.

