Made in Nature : la saison des asperges vertes d'origine biologique a commencé

BOLOGNE, Italie, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Made in Nature, le projet financé par l'Union européenne et CSO Italy, poursuit ses actions en faveur des producteurs italiens de l'agriculture biologique, annonçant le lancement d'une campagne de récolte d'asperges vertes, qui font partie des légumes les plus appréciés à travers le monde. Les asperges sont des légumes d'une qualité extrême à la saveur unique, cultivés dans de rares zones d'Italie tout en adoptant des méthodes d'excellence.

Selon les informations du Sinab, la superficie des cultures italiennes d'asperges se limite à 1,974 hectare et ses principaux marchés sont l'Allemagne, la France, la Suisse et l'Autriche.

L'actualité de la campagne de récolte de cette année est présentée par Brio, une société participant à Made in Nature, qui propose l'asperge d'origine biologique Alce Nero, un certain type d'asperge cultivé et traité par POA, une coopérative basée à Foggia. La région des Pouilles est particulièrement propice à la culture d'asperges d'origine biologique grâce à ses sols fertiles, une eau suffisament disponible et des conditions atmosphériques modérées qui facilitent le développement de pousses comestibles et tendres.

Brio propose la distribution à grande échelle de ce type d'asperge dans des lots étalonnés d'un poids de 500 grammes et présentés dans un conditionnement totalement respectueux de l'environnement. Cette solution a été obtenue en maintenant les asperges avec 2 bandes de papier soudées à l'aide d'un système d'ultrasons innovant qui élimine le plastique des bandes de caoutchouc et films de protection, garantissant la sécurité du produit. Le papier kraft et les éléments graphiques sont créés afin de communiquer aux consommateurs l'authenticité des produits italiens d'origine biologique.

Brio n'est pas la seule société participant à Made in Nature qui produit des asperges d'origine biologique ; Canova, la société spécialisée en agriculture biologique d'Apofruit, produit également ce type de légumes dans les régions des Pouilles et d'Émilie-Romagne.

Ces asperges vertes d'origine biologique seront disponibles dans les supermarchés italiens et européens à partir d'avril. Au cours des dernières années, la consommation d'asperges vertes d'origine biologique a affiché une croissance constante, à hauteur de 1,7 million d'euros avec une augmentation de 22,5 % de la valeur et de 8,2 % du volume (A.T. 10/2019 - P.I. ? hypermarché/supermarché/libre-service), devenant l'un des produits clés dans le secteur des fruits et légumes.

Les asperges vertes d'origine biologique sont largement appréciées et répondent aux exigences croissantes des consommateurs en termes de qualité et de caractéristiques nutritionnelles, comme le montre la demande constante sur des marchés importants tels que l'Allemagne et la France.

Les actions de soutien de Made in Nature pour la diffusion et la valorisation des fruits et légumes d'origine biologique européens, financées par l'UE et CSO Italy avec la collaboration de sociétés italiennes (Brio, Canova, Conserve Italia, Veritas Biofrutta, RK Growers et Lagnasco Group), se poursuivront en 2020 selon la saisonnalité des produits frais et d'origine biologique, en mettant l'accent sur les valeurs d'une production certifiée dédiée aux consommateurs et au bien-être mondial.

