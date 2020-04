DERMALOG accroît la sécurité avec le dépistage biométrique de la fièvre





HAMBOURG, Allemagne, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- En matière d'infection virale, la fièvre représente l'un des symptômes les plus fréquents. La société allemande DERMALOG a mis au point une caméra qui mesure la température corporelle avec une précision et une vitesse exceptionnelles, et contribue donc fortement à l'endiguement de la pandémie.

Le Covid-19 entraîne souvent une augmentation de la température corporelle. Selon l'Institut allemand Robert Koch, près de 90 % des personnes infectées en Chine ont été diagnostiquées comme ayant de la fièvre. L'accent est mis sur le dépistage de la fièvre en tant que mesure préventive pour endiguer la pandémie actuelle. Avec sa caméra de détection de la fièvre, DERMALOG a développé une solution qui fournit des résultats de mesure rapides et précis et réduit considérablement le risque de propagation des infections dans de nombreux domaines de la vie quotidienne.

Le système de détection de la fièvre de la société de biométrie mesure la température corporelle en scannant le visage des personnes grâce à une technologie de capteurs de pointe. La caméra DERMALOG peut rechercher la fièvre chez jusqu'à 5 personnes simultanément. Si une augmentation de la température est détectée, le système déclenche une alarme ou refuse même l'accès, par exemple, dans le cadre d'un système de contrôle d'accès automatisé.

La haute précision, même à une distance allant jusqu'à 2 mètres, constitue un autre avantage de la caméra. Avec l'utilisation d'un thermomètre portatif, la distance de sécurité recommandée ne peut pas être respectée, ce qui accélère la transmission des infections. En revanche, la caméra de détection automatique de la fièvre de DERMALOG ne nécessite pas de personnel et, par conséquent, garantit une sécurité supplémentaire.

La solution de la société est déjà utilisée pour les contrôles aux frontières, les aéroports, les foires commerciales et les événements. Le système est également adapté à la protection des établissements de santé tels que les hôpitaux et les centres de soins infirmiers. L'accès aux usines, bureaux, centres commerciaux, hôtels, écoles et agences gouvernementales peut également être sécurisé grâce à la technologie DERMALOG.

