Le traitement antiviral du COVID-19 de Celltrion entre dans sa prochaine phase de développement





Le Groupe Celltrion a annoncé aujourd'hui le passage réussi à la deuxième phase de développement d'un traitement antiviral pour lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), après l'achèvement le mois dernier de la première phase de validation de 300 types différents d'anticorps qui se lient à l'antigène. La bibliothèque d'anticorps a été créée à partir du sang de patients coréens guéris.

En coopération avec les Centres de contrôle et de prévention des maladies coréens (KCDC), Celltrion va passer au crible les anticorps afin de sélectionner les plus efficaces pour neutraliser le SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19. Celltrion prévoit de terminer le criblage des candidats pour l'anticorps monoclonal (AcM) thérapeutique à la mi-avril, plus tôt que prévu initialement.

Ki-Sung Kwon, responsable de l'unité R&D de Celltrion, a déclaré : « Une fois que nous aurons sélectionné celui qui neutralise le plus efficacement le virus COVID-19 parmi les centaines d'anticorps testés, nous lancerons la production en masse du traitement thérapeutique par anticorps, en vue de commencer les essais sur l'homme en juillet prochain. En raison du besoin urgent d'un traitement antiviral COVID-19, nous avons accéléré l'ensemble du processus de développement de notre thérapie antivirale pour aider les patients infectés à combattre ce virus émergent et à stopper la propagation de la maladie. »

À propos de Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare s'engage à fournir des médicaments innovants, à des prix abordables, dans le but de faciliter l'accès des patients à des thérapies de pointe. Ses produits sont fabriqués sur des sites de culture de cellules mammaliennes à la pointe de la technologie, conçus et construits conformément aux directives de la FDA américaine et de l'UE relatives aux BPF. Celltrion Healthcare met tout en oeuvre pour offrir des solutions économiques et de haute qualité grâce à son vaste réseau mondial couvrant 110 pays dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.celltrionhealthcare.com/en-us

À propos du COVID-191

Les coronavirus (CoV) sont une famille de virus à l'origine de maladies qui vont du simple rhume à des maladies graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 est responsable de la maladie dite COVID-19. Cette nouvelle souche, découverte en 2019, est à l'origine de la pandémie actuelle.

Les signes courants du COVID-19 sont notamment des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans les cas graves, l'infection peut entraîner une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et éventuellement la mort.

Des informations actualisées sur l'épidémie sont disponibles sur le site Internet de l'Organisation mondiale de la santé à l'adresse https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse contiennent des déclarations relatives à nos performances commerciales et financières futures et à de futurs événements ou évolutions impliquant Celltrion/Celltrion Healthcare, qui peuvent constituer des déclarations prospectives en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Ces déclarations sont reconnaissables par des mots tels que « s'apprête à », « espère », « à venir », « prévoit de », « aspire à », « doit être lancé », « se prépare », « après avoir acquis », « pourrait », « dans le but de », « peut », « une fois identifié », « va », « travailler à », « est prévu », « est mis à disposition », « a le potentiel de », les variantes négatives ou autres variantes de ces termes, ainsi que des mots ou expressions similaires.

De plus, nos représentants peuvent faire des déclarations prospectives par voie orale. Ces déclarations se basent sur les attentes actuelles et un certain nombre d'hypothèses émises par la direction de Celltrion/Celltrion Healthcare, dont beaucoup échappent à son contrôle.

Les déclarations prospectives sont présentées pour permettre aux investisseurs potentiels de comprendre les convictions et opinions de la direction quant à l'avenir afin qu'ils puissent les utiliser comme facteur d'évaluation pour leurs investissements. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et il faut éviter de s'y fier indûment.

Ces déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques et incertitudes, connus et inconnus, pouvant faire en sorte que les performances et les résultats financiers réels des périodes futures diffèrent sensiblement de toutes les estimations de performances ou de résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.

Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué se basent sur ce que la direction de Celltrion/Celltrion Healthcare considère comme des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que ces déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Celltrion/Celltrion Healthcare ne s'engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou les estimations ou opinions de la direction devaient évoluer, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Références

1 Coronavirus. Organisation mondiale de la santé. Disponible sur le site : https://www.who.int/health-topics/coronavirus Dernière consultation : avril 2020

