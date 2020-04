La gouverneure générale lance une nouvelle plateforme en ligne : Nation Compassion





OTTAWA, le 3 avril 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, a lancé une nouvelle plateforme en ligne appelée Nation Compassion et nous aimerions avoir de vos nouvelles!

En quelques semaines à peine, tout a changé. Une nouvelle réalité s'est installée et les Canadiens d'un bout à l'autre du pays se sont adaptés avec sensibilité, solidarité et débrouillardise. Nous aimerions savoir comment vous composez avec la situation.

Prenez quelques instants pour nous raconter : un acte de bonté que vous avez remarqué, les soins qui vous ont été apportés par un professionnel de la santé, comment vous gardez le contact avec votre famille et vos amis et comment vous passez le temps à la maison.

Un jour, avec le recul, nous repenserons à ces moments difficiles et nous réaliserons alors que c'est en nous serrant les coudes que nous aurons réussi à sortir de cette crise encore plus forts que jamais en tant que nation. Les histoires que vous nous enverrez nous aideront à compiler des récits qui illustrent la résilience des Canadiens face à l'adversité. On ne peut choisir les épreuves qui s'abattent sur nous, mais on peut choisir comment on y fait face en temps de crise.

Pour proposer un message et une photo, visitez www.gg.ca/fr/nation-compassion.

Les propositions présentées pourraient être étudiées en vue de faire l'objet d'une reconnaissance officielle dans le cadre du Régime canadien de distinctions honorifiques. Pour en savoir plus, visitez www.gg.ca/fr/distinctions/soumettre-une-candidature.

