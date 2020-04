COVID-19 Menarini Diagnostics : kit de diagnostic en 20 minutes





FLORENCE, Italie, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- A.Menarini Diagnostics et Credo Diagnostics Biomedical ont conclu un accord de distribution exclusif pour le kit d'essai SARS-CoV-2 et d'autres tests pour le diagnostic des infections respiratoires (RSV et le groupe Strep A).

Les tests seront réalisés sur la plateforme VitapCRtm (plateforme de tests moléculaires Point-of-Care de Credo Diagnostics Biomedical) permettant le diagnostic du COVID-19 en seulement 20 minutes. La plateforme est déjà marquée CE.

L'instrument et le test moléculaire COVID-19 sont fondamentaux à la fois pour les installations de premiers secours et les unités de soins intensifs. Ces kits de diagnostic adoptent une technologie de réaction de la plus haute précision sur les instruments Point-of-Care (au chevet des patients) qui sont à la fois compacts (la taille d'un dictionnaire) et faciles à utiliser, permettant un diagnostic rapide dans des environnements tels que les salles d'urgence, les unités de triage, les aéroports, les ports maritimes et les gares ferroviaires.

« Nous avons toujours pensé que les tests moléculaires au chevet des patients représentent l'avenir. Nous sommes impatients de travailler avec Menarini pour mettre ces tests sur le marché, en particulier dans une crise comme celle-ci, afin de sauver des vies », a déclaréWinston Wong Jr., président de Credo Diagnostics Biomedical.

« Menarini Diagnostics a travaillé sans relâche au cours des dernières semaines pour trouver un moyen d'aider les professionnels de santé dans la lutte contre le virus », a déclaréFabio Piazzalunga, directeur général de Menarini Diagnostics.« Nous pensons qu'il est essentiel d'avoir des solutions qui permettront de détecter les cas positifs, de minimiser les temps et de procéder au dépistage là où cela est nécessaire, en effectuant des tests à la fois rapidement et avec la technologie la plus précise possible. Grâce à cette collaboration avec Credo Diagnostics Biomedical, le Groupe Menarini espère être en mesure d'apporter un soutien substantiel aux professionnels de santé. »

COMMENT FONCTIONNE LE TEST :

Une fois qu'un échantillon nasal ou oropharyngé a été prélevé par un professionnel de santé, il est inséré dans un flacon contenant un liquide, puis il est agité. Le contenu est ensuite transféré dans un deuxième tube de réactif qui, une fois fermé, sera placé à l'intérieur du système Vitapcrtm, démarrant ainsi le processus d'analyse. Dans les 20 minutes qui suivent, les résultats des tests seront affichés sur l'écran intégré de l'instrument, confirmant si l'échantillon analysé s'est révélé négatif ou positif.

A. Menarini Diagnostics Srl :

A. Menarini Diagnostics, the Human Touch of Technology : plus de 40 ans dédiés à aider les professionnels de la santé pour réaliser un diagnostic sûr et durable, à répondre aux besoins technologiques du marché et à améliorer la qualité de vie des personnes dans le monde entier.

A. Menarini Diagnostics appartient au groupe pharmaceutique Menarini, fondé en 1886. Aujourd'hui, le groupe est présent dans plus de 130 pays, avec un chiffre d'affaires de 3 667 milliards d'euros et plus de 17 000 employés.

Credo Diagnostics Biomedical Pte. Ltd.

Credo Diagnostics Biomedical développe et fabrique des solutions de diagnostic moléculaire innovantes, faciles à utiliser et rapides pour les applications Point-of-Care (POC, au chevet des patients) à des coûts abordables, sans compromettre la précision et la vitesse dans les domaines de la santé animale, de la santé humaine et du bien-être humain. S'appuyant sur une science solide et établie, associée à une intégration efficace et à une innovation stratégique, Credo Diagnostics Biomedical fournit les technologies médicales les plus avancées pour tous.

