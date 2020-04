COVID-19 : Des milliers de familles soutenues par les organismes communautaires Famille du Québec depuis le début de la crise





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - En seulement cinq jours, plus de 17 000 familles ont bénéficié du service de soutien téléphonique de plus de 230 organismes communautaires Famille situés dans toutes les régions du Québec. C'est ce que révèlent des données dévoilées aujourd'hui par la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF).

Alors que les parents québécois tentent tant bien que mal de s'adapter à la nouvelle réalité du confinement imposée par la pandémie de COVID-19, les besoins, tant financiers que matériels et psychologiques, sont énormes. Bien que les organismes communautaires Famille (OCF) du Québec soient présentement fermés au public, la plupart d'entre eux ont su s'adapter pour maintenir des services jugés prioritaires par le gouvernement du Québec, dont un soutien téléphonique aux parents, des banques alimentaires, ainsi que des activités d'échanges virtuelles pour les familles.

« En ces temps de crise et de confinement, toutes les familles peuvent vivre de l'anxiété ou un sentiment de grand déséquilibre, voire même de détresse. Il est actuellement impossible de savoir si tous les enfants du Québec se portent bien à la maison. Cependant, les OCF sont là pour tous les parents qui demanderont de l'aide. Il est donc primordial de maintenir le filet social qu'offrent les organismes communautaires Famille du Québec. Il n'y a aucun doute : les parents ont besoin, maintenant plus que jamais, de soutien et d'accompagnement vers des solutions concrètes, en réponse à leur réalité », souligne Marie-Eve Brunet Kitchen, directrice générale de la FQOCF.

Une campagne pour encourager les familles en confinement

En plus d'accompagner les parents, la FQOCF lance la campagne #SoisUnHeros, qui vise à valoriser tous les héros du Québec, petits et grands, qui sauvent présentement des vies en restant à la maison.

En collaboration avec l'auteur-compositeur-interprète Jonathan Painchaud et le réalisateur et compositeur Éloi Painchaud, la FQOCF invite les familles de partout au Québec à se filmer et à partager des vidéos d'eux en train de chanter et de danser au son de la chanson Les héros, interprétée par Jonathan Painchaud, trame sonore du populaire film La Guerre des Tuques 3D. À la fin du mois d'avril, la FQOCF diffusera une vidéo présentant toutes les familles de héros du Québec ayant relevé le défi.

Pour participer, rendez-vous sur la page Facebook de la FQOCF : https://www.facebook.com/fqocf/videos/216674446263513/

Les familles, la priorité

Plus de 230 organismes communautaires Famille sont présentement actifs au Québec. Afin de s'adapter à la situation causée par l'obligation de confinement, la grande majorité des OCF ont mis en place un service de soutien téléphonique, assurant un contact régulier avec les familles qui fréquentent habituellement l'organisme. Ce service vise notamment à offrir une écoute bienveillante aux parents afin d'éviter que la situation de confinement ne mène à une désorganisation de certaines familles et, ultimement, à une escalade de colère et de perte de contrôle personnelle chez certains adultes envers leurs enfants. Nul besoin d'être une famille en situation de précarité financière ou en situation de vulnérabilité pour bénéficier de ce service d'accompagnement.

« De nombreuses familles au Québec sont en situation de grande vulnérabilité, il est essentiel de conserver et d'entretenir le contact avec elles afin d'assurer la sécurité des enfants et le bien-être physique et mental de tous les membres de la famille. Avec les écoles et les services de garde fermés, les OCF sont souvent le seul contact extérieur pour un grand nombre de parents et d'enfants », explique Laurie Vaillancourt, directrice générale de Maison de la Famille des Basques, un OCF situé à Trois-Pistoles, dans le Bas-Saint-Laurent.

« Les discussions, lors de ces appels, portent plus particulièrement sur la gestion des émotions des parents et des enfants, les préoccupations financières, dont les situations de perte d'emploi, la conciliation famille-travail-études, la garde partagée, le besoin de ressources d'aide et le développement - scolaire ou non - des enfants », précise pour sa part Marie-Eve Brunet Kitchen.

Plusieurs OCF proposent aussi une programmation en ligne aux familles de leur communauté. Il peut s'agir, par exemple, de rencontres virtuelles pour permettre des échanges entre parents en plus d'activités à faire en famille. Certains OCF maintiennent également des services de banque alimentaire ou de « popote roulante » pour l'ensemble des familles, parents et enfants de tous âges. Pour trouver l'OCF de votre secteur afin d'obtenir plus d'information sur les services offerts aux parents de votre région, consultez le répertoire en ligne de la FQOCF à cette adresse : http://www.fqocf.org/accueil/#members-cta

Des outils sur mesure pour les parents et le milieu communautaire

De son côté, la FQOCF propose une panoplie d'outils clés en main pour les parents du Québec - vidéos, fiches, idées, activités, trucs et conseils d'experts - sur son site web. De plus, elle rendra prochainement disponibles des outils d'intervention destinés aux organismes communautaires de tous les milieux. Pour consulter ces contenus originaux, visitez la section spéciale COVID-19 au http://www.fqocf.org/covid-19.

À propos de la FQOCF

Depuis 1961, la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) représente, soutient et vise à accroître le rayonnement et le développement professionnel de plus de 240 organismes membres, en plus de promouvoir leur savoir-faire unique en matière d'accompagnement des parents, qui sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Forte de sa vaste expérience et de son leadership rassembleur, la FQOCF agit à l'échelle nationale à titre d'experte-conseil auprès des décideurs publics et des influenceurs sur les enjeux liés aux familles et aux parents.

Les OCF au Québec

Véritables partenaires des parents, les organismes communautaires Famille (OCF) du Québec possèdent une expertise d'accompagnement incontournable auprès des mères, des pères et de leurs enfants, de la grossesse jusqu'à l'âge adulte. Présents dans l'ensemble des régions du Québec sous diverses appellations, ces organismes de première ligne offrent aux parents un continuum de services et de ressources. Par divers ateliers, formations et conférences, des services de répit et de haltes-garderies, des activités de stimulation, d'éveil à la lecture et de préparation à l'entrée scolaire, des cuisines collectives, des cafés d'échanges entre parents, une offre de camps de jour et plusieurs autres activités, les OCF favorisent l'épanouissement des familles, l'enrichissement du rôle parental ainsi que le plein développement des enfants et des communautés.

