Venture Global LNG annonce la réussite du test de rame de son équipement de liquéfaction de Calcasieu Pass





ARLINGTON, Virginie, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. est ravie d'annoncer le test de rame réussi du premier système de compression réfrigérant mixte Venture Global Calcasieu Pass au sein de l'installation de test de Baker Hughes à Massa, en Italie. Le test de rame démontre l'ingénierie, la fonctionnalité et la performance du système de processus de Calcasieu Pass à peine sept mois après la décision finale d'investissement (DFI) du projet ? accomplissement majeur et changement radical pour le secteur.

Le projet Calcasieu Pass LNG de 10 MTPA (millions de tonnes par an) recourt à une solution de processus globale de Baker Hughes, qui s'appuie sur des trains de liquéfaction modulaire à échelle intermédiaire hautement efficients fabriqués en usine en Italie, puis expédiés au complet au site de Calcasieu Pass, actuellement en cours de construction à Cameron Parish, en Louisiane. Venture Global a émis un ordre d'exécution complète à Baker Hughes en août 2019, suite à la DFI du projet.

Dans le cadre de l'exécution continue du projet, le test de rame a été effectué sur le premier ensemble complet d'équipement afin de prouver que tous les composants du système fonctionnaient ensemble dans des conditions d'exploitation normales. Le test de rame réplique et simule les conditions sur site, et chaque composant qui sera expédié et exploité sur le site est mis en service et validé afin de vérifier la fonctionnalité et la performance du système complet. Le test exécute une évaluation de fonctionnement mécanique, et mesure la vibration des équipements ainsi que les températures de palier à pleine vitesse et à pleine charge. Les systèmes auxiliaires et de contrôle sont également calibrés, ce qui permet de minimiser ces activités sur le terrain. La réussite du test de rame démontre la robustesse de la conception du projet, ainsi que la capacité de l'équipement à fonctionner correctement une fois installé, et constitue une étape majeure ainsi qu'un indicateur important de la livraison du projet global dans le respect des délais.

Dans le cadre d'une démonstration innovante et de leur engagement à respecter le calendrier du projet, Baker Hughes et Venture Global ont utilisé une technologie virtuelle de pointe afin d'effectuer le test malgré les conditions restrictives imposées par la crise du COVID-19. Au total, le test a fait intervenir 21 personnes dans cinq villes à travers le monde, qui ont contrôlé le test en utilisant un accès numérique et vidéo avancé à distance, ainsi que des techniciens de terrain locaux de Baker Hughes et Venture Global, qui ont directement procédé à des observations à Massa.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL issu des bassins riches en ressources de gaz naturel d'Amérique du Nord, qui construit ou développe actuellement une capacité de production de 50 millions de tonnes par an (MTPA) en Louisiane. L'installation Venture Global Calcasieu Pass de 10 MTPA est en cours de construction à l'intersection du canal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique. L'installation Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA devrait voir sa construction débuter cette année, et se situe au sud de la Nouvelle-Orléans, sur le fleuve Mississippi. Venture Global LNG procède également au développement de l'installation Venture Global Delta LNG de 20 MTPA, qui est adjacente à celle de Plaquemines. En savoir plus sur www.venturegloballng.com.

