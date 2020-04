Les reports de paiements hypothécaires ont atteint les 500 000 au Canada





TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - Les banques du Canada ont annoncé le mois dernier des mesures de soutien aux Canadiens qui subissent les conséquences économiques de la COVID?19. Les banques ont rapidement joint leurs efforts et se sont engagées à collaborer avec leurs clients en vue de leur offrir des solutions adaptées et de les aider ainsi à composer avec les difficultés financières actuelles. Ce soutien comprend un sursis de six mois sur les paiements hypothécaires.

Près d'un demi-million de demandes de sursis ou de report de paiements hypothécaires ont déjà été traitées ou sont en cours de traitement depuis que les banques du Canada ont annoncé le programme de sursis des paiements hypothécaires, il y a plus de deux semaines. Ce chiffre représente plus de 10 % des portefeuilles hypothécaires des six grandes banques du pays. Le nombre non négligeable de clients qui ont bénéficié de ce soutien continue d'augmenter grâce aux efforts concertés et assidus des employés de première ligne, des centres d'appel et des équipes opérationnelles.

« Les banques du Canada ont intensifié leurs efforts afin d'aider le pays à rester fonctionnel durant ces temps difficiles », a déclaré M. Neil Parmenter, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens. « La pandémie de la COVID?19 est l'urgence la plus pressante vécue par le Canada de notre temps. Les banques du Canada poursuivront leur apport positif à la vie de ceux qui ont besoin de leur aide et de leur appui. »

Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, le paiement hypothécaire mensuel moyen au Canada est de 1 326 $. Les demandes de sursis traitées jusqu'à présent ont donc permis de libérer environ 663 millions de dollars par mois, soit près de deux milliards de dollars par trimestre. Ce chiffre sera à la hausse au cours des prochaines semaines.

Les banques poursuivront leur appui aux particuliers, aux petites entreprises, aux employés et aux collectivités, alors que nous nous épaulons tous dans la gestion des incertitudes financières et des perturbations économiques auxquelles font face nos familles, nos amis, nos voisins.

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays.

