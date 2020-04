Ansell appelle à accorder la priorité mondiale à la livraison d'équipement de protection individuelle





BRUXELLES, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Ansell Limited, un leader mondial des solutions de protection, travaille avec les gouvernements et les organisations sanitaires à travers le monde afin de s'assurer que la production et la livraison illimitées d'équipement de protection individuelle (EPI) soient la toute première priorité pendant l'épidémie de COVID-19.

À l'heure où les gouvernements du monde entier prennent des mesures visant à réduire le taux d'infection au sein de leurs populations, la conséquence malheureuse a été de limiter ou d'interrompre la production d'EPI ou d'entraver sa distribution efficace, aggravant ainsi la pénurie d'équipement de protection essentiel partout dans le monde.

« En tant que leader du secteur de l'EPI depuis 125 ans qui emploie 12 000 personnes à travers le monde, la sécurité a toujours été notre plus grande priorité et est de toute grande qualité chez Ansell », explique Magnus Nicolin, PDG d'Ansell. « Nous avons adopté des méthodes d'exploitation sûres pour le COVID-19 sur tous nos sites de production afin de réduire le risque de transmission du coronavirus au sein de nos effectifs. Nous nous appuyons également sur l'expérience de notre usine chinoise où nous avons produit sans discontinuer et sans une seule infection depuis l'apparition de la pandémie en janvier. Les produits Ansell comme les combinaisons AlphaTec® et les gants GAMMEX® & MICROFLEX®, sont conformes aux recommandations de l'OMS et aux spécifications de l'UE et de la FDA concernant la protection contre l'infection, tout en minimisant le risque de contamination croisée lorsqu'un nouveau coronavirus est suspecté (comme le COVID-19). Aujourd'hui, nous observons une très forte demande pour ces produits de protection, et nous donnons la priorité au secteur des soins de santé et à d'autres secteurs essentiels pour lesquels la livraison ininterrompue d'EPI est particulièrement critique. Toute restriction imposée à la production ou à la distribution à ce stade aura de graves conséquences. »

« Face à cette difficile crise mondiale, Ansell a renforcé ses capacités de fabrication des produits de protection indispensables aux professionnels de la santé et à d'autres secteurs essentiels et, avec le soutien nécessaire des autorités locales, nous nous efforçons d'exploiter ces sites à leur potentiel maximal. Cependant, nous craignons fortement que soient impactés les fournisseurs de matières premières et de composants, ce qui menacerait la production ininterrompue de nos produits de protection qui sont indispensables pour maîtriser la pandémie et assurer la protection des travailleurs. Nous craignons également que certains pays (même dans l'UE) aient imposé des contrôles sur les exportations ou les livraisons transfrontalières.

Nous avons besoin d'une solide coopération internationale entre les agences gouvernementales et les fournisseurs d'EPI pour s'assurer que les usines et les frontières restent ouvertes sur l'ensemble de la chaîne logistique de l'EPI à travers le monde. Cela signifie également que les gouvernements doivent tenir compte des besoins mondiaux lorsqu'ils désignent leurs secteurs essentiels et faciliter, et non entraver, le transport d'EPI, tout en soutenant les fabricants pour garantir la protection des travailleurs qui participent à la fabrication et à la distribution d'EPI », explique M. Nicolin.

Au nom de ses employés, de ses clients et de la communauté mondiale, Ansell reste attachée à la lutte contre la propagation du COVID-19 et la chaîne d'infection en assurant la livraison d'équipement de protection essentiel aux endroits où l'on en a le plus besoin.

