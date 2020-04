La Banque CIBC adopte des mesures spéciales de traitement des appels pour 750 000 personnes âgées





Une nouvelle mesure appuie les conseils de santé publique recommandant aux personnes âgées de rester à la maison, et permet de les aider à faire des opérations bancaires par téléphone de façon plus rapide, facile et sécuritaire

TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - En raison de la pandémie de COVID-19, il a été recommandé aux personnes âgées du pays de prendre des mesures de prévention supplémentaires, comme rester à la maison. La Banque CIBC a donc mis en place un système de traitement prioritaire des appels pour la population de 75 ans et plus, en vue de l'aider à effectuer des opérations bancaires quotidiennes par téléphone de façon plus rapide, facile et sécuritaire.

L'adoption de la nouvelle mesure signifie que les clients s'inscrivant dans cette catégorie démographique passeront automatiquement en tête de liste, lorsqu'ils utiliseront les services bancaires par téléphone, ce qui réduira considérablement le temps d'attente au téléphone à quelques minutes ou moins.

« Nous savons que de nombreuses personnes âgées ont besoin d'avoir accès à leurs services bancaires et qu'elles pourraient se sentir plus à l'aise de faire leurs opérations bancaires à domicile, compte tenu de la situation actuelle, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME. Nous sommes là pour les appuyer de toutes les façons possibles, et notre nouveau système de traitement prioritaire des appels leur permettra de joindre rapidement l'un de nos membres d'équipe pour obtenir de l'aide avec leurs opérations bancaires. »

Puisque seulement 40 % des personnes âgées utilisent activement les canaux numériques, y compris les services bancaires en ligne et mobiles, bon nombre d'entre elles se tournent vers la communication téléphonique pour effectuer leurs opérations bancaires. Cette semaine, en comparaison avec la semaine dernière, la Banque CIBC a fait affaire par téléphone avec environ 35 % ou plus de clients de ce type. Afin de soutenir davantage les personnes âgées, l'équipe de promoteurs numériques de la Banque CIBC appelle également de façon proactive 20 000 clients, qui étaient auparavant actifs sur le plan numérique, en vue de les encourager à réutiliser les canaux numériques et de les aider à maîtriser les opérations liées aux paiements de factures et aux Dépôts électroniques.

Cette initiative d'appels s'ajoute aux autres mesures que met en place la Banque CIBC pour soutenir ses clients plus âgés, notamment :

L'établissement de la politique du type « Vous êtes le suivant » dans les centres bancaires, visant à faire passer en priorité les personnes âgées et handicapées pour qu'elles puissent être servies rapidement et en toute sécurité.

Les appels pour joindre de façon proactive les personnes âgées, afin de les aider à payer leurs factures et de répondre à distance à leurs besoins bancaires quotidiens.

L'ouverture des centres bancaires 30 minutes plus tôt, soit à 9 h 30, à des dates prédéterminées, pour aider les personnes âgées à déposer leur pension et répondre à leurs besoins bancaires clés de fin du mois.

« Nous reconnaissons que les aînés représentent l'une de nos collectivités les plus vulnérables et nous prenons les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'ils soient pris en charge en cette période difficile, a ajouté Mme Dottori-Attanasio. Il est vraiment important que nous en adoptions pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte au moment où ils ont le plus besoin de soutien. »

