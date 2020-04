Mur des innovations technologiques du Québec - TechnoMontréal reçoit une forte participation à son appel à la mobilisation face à la COVID-19





MONTRÉAL, le 3 avril 2020 /CNW Telbec/ - Depuis son lancement la semaine dernière, le «?Mur des innovations technologiques du Québec?» de TechnoMontréal a déjà recueilli plus de 200 propositions. Le mur qui offre des solutions tangibles liées au COVID-19 peut être consulté dès ce matin sur le site de TechnoMontréal. Un grand nombre d'entreprises de différents domaines ont participé à l'exercice, avec une participation marquée dans le secteur de l'éducation en ligne et des technologies médicales. Il est maintenant possible de consulter les différentes solutions et produits offerts relativement à la télémédecine, à la cybersécurité, à l'impact psychologique de l'isolement, aux outils de facilitation du télétravail et plus encore.

«?C'est en regroupant nos idées et les solutions technologiques qui s'offrent à nous aujourd'hui qu'on aura le potentiel de limiter les impacts de la crise le plus rapidement possible?», a déclaré François Borrelli, président-directeur général de TechnoMontréal.

Tout en continuant d'y contribuer, TechnoMontréal lance un appel à tous de partager massivement le Mur qui propose des solutions tangibles et prêtes à être implantées immédiatement pour aider aussi bien les particuliers que les entreprises. La grappe continuera de recenser et de partager les propositions de produits, services et solutions qui contribueront à relever les défis liés à la pandémie.

Pour consulter le Mur des innovations technologiques : https://technomontreal.com/le-mur-des-innovations/

