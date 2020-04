Stella Artois lance le programme de cartes-cadeaux « Ralliement pour les restaurants » pour aider les restaurants et bars locaux durement touchés par la crise de la COVID-19





Pour permettre aux Canadiens d'agir immédiatement et de soutenir les restaurants, pubs et bars locaux



TORONTO, le 3 avril 2020 /CNW/ - Dans le but de rassembler les Canadiens pour soutenir les restaurants et les bars locaux durant cette période difficile, Stella Artois a fait l'annonce aujourd'hui de « Ralliement pour les restaurants », un programme de cartes-cadeaux qui fournit aux établissement locaux une aide financière immédiate.

Dans le cadre d'une initiative mondiale qui est mise en oeuvre dans 10 pays différents, Ralliement pour les restaurants s'adresse à tous les bars et restaurants à travers le Canada. Dans le but de stimuler l'industrie, le programme encourage les Canadiens à acheter une carte-cadeau qu'ils peuvent utiliser dans leur établissement favori lors de la réouverture, ou utiliser maintenant pour une commande à emporter. Comme incitatif supplémentaire, Stella Artois ajoutera 10 $ de plus à la valeur de chaque carte-cadeau achetée qui iront directement aux restaurants, bars et pubs.

« Les restaurants et bars locaux sont au coeur des communautés et représentent une partie très appréciée de nos vies sociales », a affirmé Todd Allen, vice-président marketing à La Brasserie Labatt du Canada. « Plusieurs de ces établissements ont dû fermer durant la crise de la COVID-19, alors que d'autres tentent de s'en sortir avec les commandes à emporter. C'est une période extrêmement difficile et nous voulons offrir le plus de soutien possible. »

Fonctionnement : Les restaurants s'inscrivent pour faire partie du programme à www.ralliementpourlesrestaurants.ca

Un consommateur achète une carte-cadeau pour un restaurant, un bar ou un pub local

Stella Artois ajoute 10 $ de plus à la valeur de la carte-cadeau

L'établissement reçoit immédiatement l'argent

Avec cette initiative, Stella Artois veut donner aux Canadiens la possibilité de s'impliquer et de soutenir leur restaurant local durant une période difficile et, dans ce cadre, Stella Artois versera 250 000 $ aux restaurants, pubs et bars participants dans un effort commun pour aider à préserver l'avenir de l'industrie.

« Nous espérons que « Ralliement pour les restaurants » aidera les restaurants et les bars dans l'immédiat, en plus d'aider à préserver l'avenir de l'industrie et d'inciter les Canadiens à participer à nos efforts en achetant des cartes-cadeaux dans les semaines à venir. Nous espérons que les Canadiens de partout au pays s'uniront pour secourir leur établissement local favori et assurer l'avenir de l'industrie de la restauration », a affirmé Allen.

Pour plus de renseignements afin de vous inscrire ou d'acheter une carte-cadeau, visitez www.ralliementpourlesrestaurants.ca.

À propos de Stella Artois

Stella Artois® est le fruit d'une tradition brassicole belge qui remonte à 1366. Distribuée dans plus de 95 pays, elle est la bière belge numéro un dans le monde. Stella Artois est une pils blonde filtrée à fermentation basse. C'est une bière désaltérante avec un fini malté de corps moyen et tonifiant, offrant une saveur pleine et une pointe d'amertume. Stella Artois est idéale lorsqu'elle est servie entre trois et cinq degrés Celsius dans le verre Stella Artois et selon le rituel de service en neuf étapes qui vise à garantir une dégustation parfaite de cette pils dorée traditionnelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.stellaartois.com.

