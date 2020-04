Points Technology a levé plusieurs millions de dollars dans un tour de financement de série A auprès de K2VC





BEIJING, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Récemment, Points Technology, une start-up spécialisée dans la blockchain et l'intelligence artificielle, a annoncé un tour financement de série A de plusieurs millions de dollars américains. L'investissement a été réalisé par K2 Venture Partners, une société de capital-risque de premier plan en Chine. Points Technology utilisera le capital nouvellement injecté pour la recherche et le développement continus de produits et leur commercialisation ultérieure.

Fondée en 2017, Points Technology fournit un cadre informatique confidentiel à haute performance et configurable fondé sur la blockchain. La plateforme permet aux gouvernements, aux sociétés de services financiers et aux sociétés Internet de développer conjointement un modèle d'apprentissage automatique et d'effectuer des analyses sans avoir à se communiquer les données originales. Parallèlement, la plateforme s'appuie sur une blockchain pour la traçabilité des données et les audits. Points Technology est un leader dans le domaine de la technologie d'apprentissage profond et de l'intelligence artificielle privée avec un déploiement de produits auprès de plusieurs grandes institutions financières. La société est également un membre clé des comités de normalisation technique mondiaux et nationaux. En juillet 2019, Points Technology a remporté le « Technology Pioneer Award » remis par le Forum économique mondial, qui a été précédemment décerné à Google, Wikipedia, Palantir et Ripple à l'époque de leur lancement.

Sarah Zhang, fondatrice et PDG de Points Technology, souligne que la manière de briser les silos de données et d'aider les propriétaires de données à atteindre le plein potentiel des données dans le cadre du principe de la protection de la confidentialité des données devient un nouveau problème à résoudre dans l'ère de l'économie numérique. Actuellement, Points Technology aide les différents propriétaires de données à partager des données et des modèles sans avoir à divulguer les données brutes aux autres.

Points Confidential Computing repose sur le Trusted Execution Environment et sur d'autres technologies de cryptage. En exécutant des calculs communs dans l'environnement d'exécution fiable à base de puces, le cadre permet une utilisation des données sans qu'elles soient visibles pour les parties impliquées. Cela améliore considérablement la confidentialité, la sécurité et la conformité des données. Dans le même temps, l'historique et les enregistrements du partage des données sont documentés par la blockchain.

En termes de cas d'utilisation, les grandes institutions financières peuvent maximiser la valeur des données sans exposer les données originales. Ce cadre peut gérer de multiples sources de données à l'intérieur et à l'extérieur de la banque dans un scénario de banque ouverte. Points Technology aide les grandes institutions financières à établir des alliances de collaboration en matière de données et à intégrer de multiples sources de données, telles que la fiscalité, la logistique, etc. Le journal d'utilisation des données peut être tracé et vérifié, tandis que les données et les ressources du modèle sont protégées par un algorithme de cryptage et un environnement informatique sécurisé dans l'ensemble du processus.

Communiqué envoyé le 3 avril 2020 à 03:52 et diffusé par :