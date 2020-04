Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 2 avril 2020

Jeudi 02/04/2020 Daily Grand Tirage régulier20, 21, 29, 33, 35 Grand numéro 01 POKER LOTTO Main gagnante: Q-D, 4-S, 8-D, A-C, 4-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 8, 15, 16,...

Air Transat est fière de remettre un don de plus de 44 000 masques et 301 000 gants au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin d'appuyer les efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19. Suite à la suspension temporaire de...