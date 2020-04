Compte rendu des activités de la Société Canadian Tire relativement à la COVID-19





TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - Au fil de l'évolution de la pandémie de la COVID-19, la Société Canadian Tire (TSX : CTC, TSX : CTC.A) (« La Société ») continue de répondre aux besoins croissants des Canadiens et des Canadiennes ainsi que des communautés à l'échelle du pays.

Sous l'enseigne « Notre magasin », les magasins du Groupe détail Canadian Tire demeurent ouverts, là où c'est permis, afin de fournir les articles essentiels aux Canadiens et aux Canadiennes pendant la crise de la COVID-19 actuelle. La sécurité de nos clients et de nos employés est notre priorité absolue. Nous avons ainsi adopté plusieurs mesures pour réduire la propagation du virus dans nos magasins. Les magasins ont réduit leurs heures d'ouverture et continuent de prendre des précautions liées à des protocoles de nettoyage accru. Afin de favoriser la distanciation physique, nous avons installé des cloisons en plexiglas et des autocollants de plancher et travaillons à limiter le nombre de clients en magasin à tout moment.

Nous continuons à connaître des hausses importantes pour ce qui est du cybercommerce de Canadian Tire à l'échelle de nombreuses catégories. Grâce à l'introduction du ramassage en bordure de magasin la semaine dernière, les clients tirent avantage d'une autre façon de magasiner le même jour tout en maintenant une distance physique. La demande pour ce nouveau service a été forte durant la première semaine suivant son lancement.

Nous avons annoncé précédemment que nos magasins Mark's/L'Équipeur, SportChek, Party City, Pro Hockey Life, National Sports et PartSource fermeraient temporairement leurs portes au public. Bien qu'ils demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre, nous continuons d'observer une demande importante pour ce qui est du cybercommerce, particulièrement chez SportChek et Mark's/L'Équipeur, car les Canadiens et Canadiennes font l'achat d'articles de soins de la santé et de conditionnement physique, ainsi que de vêtements de travail et médicaux. Nous nous engageons entièrement à aider nos employés durant cette période difficile en apportant un soutien financier à nos équipes de première ligne, notamment par un programme de paiement de soutien spécial pour les employés des magasins non franchisés, des centres de distribution et des centres d'appels de la Société.

Canadian Tire prend également des mesures énergiques afin de maintenir sa position de trésorerie et sa flexibilité financière, notamment les suivantes :

Mise en oeuvre d'un plan visant à diminuer les coûts d'exploitation à son siège social et dans ses magasins et à réduire les besoins en fonds de roulement à l'échelle de l'entreprise

Report de certaines de ses dépenses en immobilisations prévues en 2020 dans toutes les catégories de projets

Suspension du rachat d'actions

Mise à profit de ses liens solidement établis avec les banques canadiennes et de sa position avantageuse sur les marchés financiers pour obtenir des sources de liquidité additionnelles s'il y a lieu Cela s'ajoute aux canaux de financement actuels qui s'offrent à la Société Canadian Tire et à ses entités connexes, comme suit :

Marges de crédit bancaire consenties de 1,975 milliard de dollars à des fins générales pour la Société Canadian Tire



Facilité d'achat de billets de 2 milliards de dollars et facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars pour la Banque Canadian Tire



Marges de crédit bancaire consenties de 300 millions de dollars pour CT REIT



Facilité de crédit renouvelable consentie garantie de 350 millions de couronnes norvégiennes (« NOK ») pour Helly Hansen

« Nous sommes depuis longtemps établis en tant qu'organisation résiliente et nous sommes bien positionnés pour traverser cette période sans précédent. Nous tirerons avantage de notre assortiment regroupant plusieurs catégories, de notre bilan positif, de notre programme Récompenses Triangle, de notre proposition de valeur en matière de cartes de crédit, de notre accès à de multiples sources de liquidité pour toutes nos entreprises et, ultimement, du rôle essentiel que nous jouons au sein des communautés à l'échelle nationale alors que le pays sortira de la crise actuelle », déclare Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué peuvent constituer des informations prospectives en vertu des Lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris les déclarations ayant trait à l'exploitation et à la fermeture des magasins, à nos mesures pour réduire la propagation du virus, à l'effet de la pandémie sur la demande en produits et les comportements d'achat des consommateurs, au soutien financier aux employés, à la réduction prévue des coûts d'exploitation et des besoins en fonds de roulement, au report des dépenses en immobilisations, à la suspension du rachat d'actions, à l'accès aux canaux de financement actuels et à l'obtention de sources de liquidité additionnelles. Bien que la Société Canadian Tire estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des hypothèses et des avis qui sont actuels, raisonnables et complets, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des plans de la direction qui y sont exprimés pour diverses raisons.

Les risques et incertitudes liés aux effets de la COVID-19 comprennent la durée et la gravité de la pandémie et ses effets sur la demande et les comportements d'achat des consommateurs, les chaînes d'approvisionnement, notre capacité d'exploiter nos magasins et les marchés du crédit et financiers, y compris l'accès au capital. Pour obtenir de plus amples renseignements sur d'autres risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société Canadian Tire diffèrent considérablement des attentes actuelles, veuillez vous reporter à la section 2,8 « Facteurs de risques » de notre notice annuelle de l'exercice financier de 2019 et à la section 10 « Principaux risques et gestion des risques », ainsi qu'à toutes les sous-sections de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 28 décembre 2019, de même qu'aux documents publics déposés par la Société Canadian Tire, disponibles sur les sites suivants : www.sedar.com et www.corp.canadiantire.ca.

La Société Canadian Tire ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective, verbale ou écrite, qu'elle peut formuler à l'occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour un autre motif, sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

