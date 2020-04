Contexte de pandémie de COVID-19 : révision des activités d'Agropur





LONGUEUIL, QC, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Afin de s'adapter à un contexte sans précédent, Agropur doit mettre la priorité sur le maintien des activités essentielles de fabrication et de distribution de produits laitiers à la population. Cette situation amène malheureusement Agropur à abolir certains postes et mettre une partie de sa main-d'oeuvre, non affectée aux tâches essentielles reliées aux opérations, en arrêt de travail temporaire. Cette décision touche 260 employés au Canada dont 60 postes abolis et 200 employés en arrêt de travail temporaire, ou environ 3 % de sa main-d'oeuvre globale.

« Ce sont des décisions difficiles à prendre, mais elles sont nécessaires pour la pérennité de notre entreprise. Notre objectif est de ramener les employés en arrêt de travail dès que l'entreprise pourra reprendre le cours normal de ses affaires. Une équipe de soutien a été mise en place pour appuyer tous les employés qui quitteront l'entreprise dans leur transition et les guider dans leurs démarches auprès des gouvernements, lesquels ont annoncé plusieurs mesures d'aide », a souligné Émile Cordeau, chef de la direction d'Agropur.

Afin d'offrir un service essentiel à la population, Agropur a rapidement implanté, dès les premières heures de la crise, des mesures visant à protéger la santé et la sécurité de ses employés et un plan de continuité des opérations et assurer l'acheminement de produits laitiers de qualité à ses clients et consommateurs. Des directives précises concernant les restrictions sur les déplacements, le télétravail, les mesures d'hygiène et la désinfection, la déclaration obligatoire de maladie et le contrôle d'accès à l'ensemble des sites sont en place et sont renforcées auprès de l'ensemble des employés, fournisseurs et visiteurs. Pour en savoir plus : https://www.agropur.com/fr/nouvelles/toutes-les-nouvelles/covid-19-etat-de-situation

Agropur tient à remercier l'ensemble de ses équipes d'avoir déployé rapidement ces mesures ainsi que ses employés de première ligne qui font un travail remarquable pour assurer la fabrication et la distribution des produits laitiers.

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards de dollars en 2019. La Coopérative est une source de fierté pour ses 3024 membres et ses 8800 employés qui travaillent unis chaque jour pour une même vision : « Meilleur lait. Meilleur monde. ». Agropur compte 37 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, OKA, iÖGO, biPro, Agropur Grand Cheddar, Olympic, Farmers, Island Farms, Sealtest, Lucerne et Québon. agropur.com

SOURCE Agropur

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 19:27 et diffusé par :