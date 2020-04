L'AELDPQ remercie le gouvernement pour la bonification des salaires des préposés aux bénéficiaires





LAVAL, QC, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des Établissements Longue Durée Privés du Québec (AELDPQ) félicite l'initiative du premier ministre, Monsieur François Legault et son équipe, pour la bonification des salaires des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD privés non conventionnés. Cette annonce arrive à un moment où nos soldats de première ligne ont besoin d'encouragements pour leurs efforts soutenus.

Nos milieux sont des endroits qui sont actuellement préoccupants et stressants pour tous ceux qui y travaillent. Le seul fait de se présenter au travail tous les jours démontre la bravoure de ces soldats. L'annonce d'aujourd'hui vient, en quelque sorte, reconnaitre et récompenser leurs efforts. Monsieur Legault, nous vous remercions grandement.

L'association et ses membres ont soulevé certaines inquiétudes pour les travailleurs autres que les préposés aux bénéficiaires qui travaillent trop souvent dans l'ombre, mais qui, pourtant, sont essentiels : les préposées à l'entretien, les aide-cuisinières et les préposés à la buanderie, pour ne nommer que ceux-là. Déjà, suite à l'annonce, dans les secondes qui ont suivies, ces employés ont interpellé nos dirigeants en leurs disant : « Nous, on ne travaille pas assez fort ? Pensez-vous qu'on ne vit pas le stress aussi ? On n'est pas assez importants ? »

Or, devant de telles réactions, notre souci est que cela va causer des conflits entre les préposés aux bénéficiaires et leurs collègues. La disparité des salaires va créer une division entre les types de métier. Le préposé à l'entretien qui désinfecte la zone chaude pour le préposé aux bénéficiaires afin qu'il soit sécuritaire ne le fera pas certainement pas avec autant de coeur. Ce préposé qui, il y a quelques jours, était « dans la même équipe » que lui, qui était un aide, un collègue. Maintenant, il y aura des clans, pas des équipes unies. L'atmosphère déjà lourde et fragile sera plus hostile. Les résidents perdront le peu de joie qui émane d'une équipe fière et unie. Le stress était déjà palpable et maintenant ?

L'oubli de ces travailleurs nécessaires au bon fonctionnement de nos CHSLD est une erreur qui devra être corrigée. Qui plus est, il ne faut pas oublier que, dans certains CHSLD, l'ajout de 4,00$ de l'heure aux préposés aux bénéficiaires donnera un taux horaire supérieure aux infirmières auxiliaires. Au niveau des syndicats en place, il y aura du mécontentement à prévoir puisque cette hausse va à l'encontre de nos conventions collectives au niveau des différences des types d'emplois et que dire de l'équité salariale.

Les échelles en place dans nos CHLSD doivent être bonifiées de manière égale et proportionnelle au pourcentage déjà en vigueur. Si l'annonce avait été de 4,00$ aux PAB, et 3,00$ pour tous les autres postes afin de souligner les efforts du PAB et stimuler l'embauche et la rétention de ces mêmes préposés, cela aurait été une situation moins délicate et plus facilement justifiable aux yeux des employés de soutien.

Donc, encore une fois, une bonification à un seul type d'emplois (PAB) dans les CHSLD privés non-conventionnés, aura une conséquence directe sur l'harmonie de l'équipe. Dans les circonstances actuelles, il ne faut pas penser que nous nous en sortirons sans un ralliement des employés. Ils doivent travailler ensemble, dans le même but commun soit, préserver le plus de vies humaines possibles chez la clientèle vulnérable comme nos personnes âgées.

Nous ne passerons pas au travers cette crise si les employés se divisent. De plus, croyez-moi, nos dirigeants de centre ont suffisamment de mesures à mettre en place et de suivis auprès des équipes, ils ne peuvent se permettre de prendre leur temps à essayer de rassembler des équipes qui ont perdu le sens de « l'ensemble ».

En terminant, nous vous remercions de ce nouvel investissement en santé pour la reconnaissance de nos PAB, mais n'oublions pas nos autres soldats qui se présentent chaque jour au front. Sans eux, les PAB n'ont pas de munition dans cette guerre au virus.

