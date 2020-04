Groupe Sélection salue l'initiative du gouvernement du Québec à l'endroit des préposés aux bénéficiaires pendant la crise de la COVID-19





LAVAL, QC, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Sélection salue la décision du gouvernement du Québec d'accorder une prime salariale de 4 $ de l'heure aux préposés aux bénéficiaires prenant soin des personnes âgées partout au Québec. L'annonce, faite cet après-midi par le premier ministre du Québec, François Legault, et précisée par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, Danielle McCann, et le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, représente un encouragement important pour toute l'industrie des complexes pour retraités.

La crise sanitaire met en lumière le dévouement exceptionnel de tous nos employés qui se dévouent pour nos résidents. Les aînés sont le groupe le plus vulnérable au virus et l'insistance du gouvernement pour les protéger est nécessaire. Grâce aux mesures de prévention mises en place par nos équipes et le gouvernement, et leur application rigoureuse pour nos employés de première ligne, nos résidents sont plus en sécurité dans nos complexes qu'à l'extérieur.

«?Je remercie et félicite le premier ministre pour son leadership et sa volonté à outiller tous les milieux d'hébergement avec l'adoption de cette prime. Nos employés sont en véritable mission depuis le début de la crise afin d'assurer la sécurité de nos résidents. Tous les employés de Groupe Sélection se consacrent avec acharnement à toute heure du jour et de la nuit pour être à l'écoute de nos résidents et les accompagner dans cette situation exceptionnelle.?»

- Réal Bouclin, Président-fondateur et Chef de la direction, Groupe Sélection

À propos de Groupe Sélection

Groupe Sélection est un leader canadien dans la création et la gestion de milieux de vie où toutes les générations peuvent se rassembler et s'épanouir. Connaissant une croissance sans précédent depuis plus de 30 ans, Groupe Sélection est la plus importante entreprise privée du secteur des complexes pour retraités au pays. Groupe Sélection innove par sa vision intergénérationnelle avant-gardiste et sa structure intégrée verticalement unique. Ces atouts sont les piliers de son expansion géographique et de la diversification de ses produits immobiliers destinés aux jeunes, aux familles et aux retraités. Groupe Sélection compte aujourd'hui plus de 50 complexes d'habitation en opération, en construction et en développement au Canada et aux États-Unis et la valeur de ses actifs dépasse 4 milliards $. Groupe Sélection, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, emploie plus de 5?000 personnes qui oeuvrent chaque jour au bien-être de quelque 15?000 clients dont le taux de satisfaction exceptionnel s'élève à 95 %.

