Avis - Les désinfectants pour les mains faits maison peuvent présenter des risques pour la santé

Résumé

Produits : Produits désinfectants pour les mains faits maison et recettes connexes.

Problème : Santé Canada met en garde la population canadienne contre les risques possibles pour la santé liés à la fabrication et à l'utilisation de désinfectants pour les mains maison afin de limiter la propagation de la COVID?19.

Ce qu'il faut faire : Lavez?vous les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Si ce n'est pas possible, utilisez un désinfectant pour les mains autorisé par Santé Canada qui contient au moins 60 % d'alcool.

OTTAWA, le 2 avril 2020 /CNW/ - Santé Canada met en garde la population canadienne contre les risques possibles pour la santé liés à la fabrication et à l'utilisation de désinfectants pour les mains maison, car le nombre de recettes maison et de produits maison offerts en ligne augmente.

Si vous avez fabriqué ou utilisé des produits désinfectants pour les mains faits maison, arrêtez de les utiliser, car bon nombre de ces recettes peuvent ne pas contenir suffisamment d'alcool pour détruire le coronavirus à l'origine de la COVID?19. Les préparations maison peuvent aussi présenter d'autres risques pour la santé, comme un risque d'irritation de la peau, d'hypersensibilité ou de réaction allergique.

Santé Canada déconseille aux gens de fabriquer leur propre désinfectant pour les mains, peu importe la recette utilisée. Même les recettes provenant d'organismes de renom, comme celle qui est recommandée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ne conviennent pas pour la fabrication du produit à domicile. La recette de l'OMS est destinée à des producteurs autorisés, qui la produisent dans un environnement contrôlé pour que la concentration finale des divers ingrédients soit précise.

Se laver souvent les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes est l'une des meilleures façons de prévenir la propagation des infections. Si ce n'est pas possible, utilisez un désinfectant pour les mains autorisé par Santé Canada qui contient au moins 60 % d'alcool. Pour obtenir d'autres conseils de prévention, consultez la fiche d'information À propos de la maladie à coronavirus (COVID?19) du gouvernement du Canada.

Santé Canada recommande d'utiliser uniquement les désinfectants pour les mains dont la vente est autorisée au Canada. L'étiquette de ces produits inclut un numéro de produit naturel (NPN) ou un numéro d'identification du médicament (DIN). Certaines brasseries, vineries et distilleries se mettent à commercialiser des produits désinfectants pour les mains afin de contribuer à limiter la propagation de la COVID?19. Ces produits porteront également un DIN ou un NPN s'ils sont autorisés par Santé Canada.

Santé Canada a publié une liste des désinfectants pour les mains autorisés qui est mise à jour quotidiennement du lundi au vendredi.

Les produits désinfectants pour les mains ne devraient pas être avalés et devraient toujours être gardés hors de la portée des enfants. Comme pour tous les produits de santé, Santé Canada recommande que les utilisateurs suivent toujours les directives sur l'étiquette du produit.

La pandémie de COVID-19 entraîne une demande sans précédent de certains produits de santé. Santé Canada travaille à fournir à la population canadienne un meilleur accès aux produits de santé permettant de limiter la propagation de la COVID-19, dont les désinfectants pour les mains. Un processus d'accès accéléré est aussi en place pour les entreprises qui souhaitent demander à Santé Canada l'autorisation de fabriquer et de vendre du désinfectant pour les mains à base d'alcool. Pour en savoir plus, veuillez écrire à la Direction des produits de santé naturels et sans ordonnance à l'adresse hc.nnhpd-dpsnso.sc@canada.ca.

Santé Canada facilite aussi, à titre provisoire, l'accès à des produits importés qui peuvent ne pas être entièrement conformes aux exigences réglementaires actuelles (p. ex. certains produits peuvent ne pas être étiquetés dans les deux langues officielles), mais qui demeurent sûrs et efficaces. Une liste de produits dont la vente est permise au Canada par cette mesure provisoire est affichée ici.

Ce que vous devriez faire

Limitez la propagation de la COVID-19 en vous lavant les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 20 secondes. Si ce n'est pas possible, utilisez un désinfectant pour les mains autorisé par Santé Canada qui contient au moins 60 % d'alcool.

qui contient au moins 60 % d'alcool. Si vous avez fabriqué ou utilisé des produits désinfectants pour les mains faits maison, arrêtez de les utiliser.

Consultez la Liste de désinfectants pour les mains autorisés par Santé Canada pour vérifier si la vente d'un produit et ses allégations sont autorisées au Canada . L'étiquette des désinfectants pour les mains autorisés inclut un numéro d'identification du médicament (DIN) ou un numéro de produit naturel (NPN) de huit chiffres.

De plus amples renseignements à propos de l'achat et de l'utilisation sécuritaire des produits de santé sont affichés sur le site Web de Santé Canada.

Pour obtenir la plus récente information à jour à propos de la COVID-19, consultez Canada.ca/le-coronavirus.

