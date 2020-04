Air Transat remet plus de 44 000 masques et 301 000 gants au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec





MONTRÉAL, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Air Transat est fière de remettre un don de plus de 44 000 masques et 301 000 gants au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec afin d'appuyer les efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19.

Suite à la suspension temporaire de ses vols ayant débuté le 1er avril dernier, Air Transat a remis aujourd'hui l'entièreté du matériel médical à sa disposition, dédié jusque-là à assurer la protection de ses équipages :

7 260 masques N95

36 800 masques chirurgicaux

301 000 gants

« Maintenant que nos opérations de rapatriement sont terminées, il nous a paru tout naturel de faire don de nos équipements de protection inutilisés à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les services de santé, indique Jean-François Lemay, président-directeur général d'Air Transat. C'est grâce à la contribution de tous que nous viendrons à bout de cette terrible crise. »

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5?millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc ., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5?000 employés, et son siège social est situé à?Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les?meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes?

SOURCE Transat A.T. Inc.

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 17:58 et diffusé par :