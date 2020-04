Intact Corporation financière met en place des mesures donnant plus de souplesse aux clients touchés par la COVID-19





Intact Assurance et belairdirect sont là 24 heures sur 24 pour aider les clients

TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) se fixe comme priorité de veiller au bien-être et à la sécurité de ses employés, tout en restant disponible pour les clients et les courtiers pendant la pandémie de COVID-19. Intact et ses employés travaillent sans relâche pour aider les collectivités et soutenir les clients les plus durement touchés et aux prises avec des difficultés financières à cause de la crise.

«?Intact existe pour aider les gens à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles », souligne Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact. « Composer avec la pandémie de COVID-19 est notre priorité absolue. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour demeurer aussi réactifs que possible. Nous examinons les impacts de la crise avec les clients et les courtiers et travaillons à trouver des solutions à chaque situation, au cas par cas. »

Intact tâche de soutenir les personnes et les entreprises les plus touchées par la COVID-19, y compris les personnes malades, les personnes âgées et celles qui ont perdu leur emploi. Nous encourageons les clients qui connaissent des difficultés financières à s'adresser à leur courtier ou à prendre contact avec Intact Assurance ou belairdirect pour discuter des mesures d'aide suivantes :

annulation des frais de retard de paiement;

report de paiement;

ajustement des primes pour les personnes malades ou qui ont perdu leur emploi afin de tenir compte d'un changement dans l'utilisation d'un véhicule personnel ou commercial (par exemple, diminution temporaire du kilométrage parcouru, entreposage temporaire d'un véhicule);

flexibilité pour l'utilisation différente d'un véhicule ou d'un domicile pendant la crise (par exemple, effectuer des livraisons ou exploiter une entreprise à partir de son domicile);

ajustement des primes pour les petites et moyennes entreprises qui ont été fermées ou qui font face à des difficultés sur le plan des ventes et des effectifs.

Ces mesures seront en place jusqu'à la fin du mois d'avril et seront réexaminées de façon continue.

En plus de soutenir les clients, Intact a octroyé plus de 2 millions de dollars pour cibler les besoins immédiats des personnes et des familles les plus vulnérables aux répercussions sociales, sanitaires et économiques de cette pandémie, dont un don de 500 000 $ CA au Club des petits déjeuners et un don de 500 000 $ US à Feed America et à des organismes de bienfaisance locaux dans 22 communautés américaines où Intact mène ses activités.

Intact veille également à la santé et au bien-être de ses employés. Plus de 98 % d'entre eux travaillent à domicile en Amérique du Nord et des mesures de précaution strictes ont été prises pour garantir la sécurité des quelques employés qui doivent encore travailler au bureau pour régler les demandes d'indemnisation et traiter les renouvellements de contrat, ainsi que ceux travaillant dans nos centres de services automobiles pour aider les clients qui ont été impliqués dans un accident.

Intact encourage les clients qui connaissent des difficultés financières à demander de l'aide. Une liste de ressources et de coordonnées pour chaque filiale est accessible ICI.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada, et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 11 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 16?000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact Corporation financière distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect. Frank Cowan apporte une plateforme de pointe pour les agents généraux afin de créer et de distribuer des produits d'assurance des entités publiques au Canada.

Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, fournit ses produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

