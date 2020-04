Saison de croissance 2020 : La Financière agricole rappelle aux producteurs de fruits et légumes que ses programmes s'adapteront à la situation





LÉVIS, QC, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la COVID-19, La Financière agricole du Québec (FADQ) demeure fidèle à sa mission de soutenir le développement du secteur agricole. Ses programmes sont conçus pour permettre aux producteurs agricoles de faire face à des événements hors de leur contrôle. À cet effet, elle souligne aux producteurs de fruits et légumes qu'elle saura s'adapter aux conditions particulières, notamment une possible pénurie de main-d'oeuvre liée au COVID-19 qui pourrait prévaloir en 2020.

De plus, la FADQ reporte les dates limites de semis afin de donner un délai supplémentaire aux producteurs pour réaliser leurs semis sans être pénalisés. Cette mesure est prise avec l'objectif de rassurer les producteurs de fruits et légumes et les inciter à débuter la préparation de leur saison 2020 dès maintenant. La FADQ insiste sur la nécessité d'adhérer à ses programmes d'assurance et de protection du revenu ainsi que sur l'importance de préparer la période de semence.

La FADQ rappelle que cette mesure s'ajoute à celles annoncées le 21 mars dernier :

Un moratoire de 6 mois sur le remboursement des prêts est offert à l'ensemble de la clientèle de la FADQ qui en fait la demande. Cette période de congé de versement allégera les obligations des entreprises et fournira des liquidités pour les prochains mois.

Au Programme d'assurance récolte (ASREC), la date d'adhésion est reportée du 30 avril au 21 mai 2020 et les avis de cotisation sont reportés du 1er juin au 1er juillet 2020.

La FADQ tient à rappeler que les producteurs agricoles peuvent contacter leur centre de services pour toutes questions ou situations particulières et que des programmes en financement sont aussi disponibles.

« Plus que jamais, les Québécois vont rechercher des produits de chez nous l'été prochain. Les campagnes favorisant l'achat local se multiplient et il est important que nos producteurs de fruits et légumes puissent bénéficier de ce mouvement. Avec cette mesure, le gouvernement veut rassurer ces derniers. La FADQ démontrera la souplesse nécessaire afin de s'adapter à une situation inédite. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La FADQ est toujours présente afin de vous accompagner dans ce climat d'incertitude. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à communiquer avec l'un de nos centres de services. Un conseiller se fera un plaisir de répondre à vos différentes questions et vous informera des récentes mesures mises en place, dont le moratoire sur le remboursement des prêts et le report des dates d'adhésion à l'assurance récolte. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

