COVID-19 : Mise à jour sur les activités du Fonds de revenu Noranda; maintien des activités manufacturières prioritaires





TORONTO, 02 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui qu'il maintenait les activités prioritaires de son affinerie de zinc électrolytique, située à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec, après que le gouvernement du Québec a ordonné de réduire au minimum toutes les activités non essentielles dans la province pour faire face à la pandémie de COVID-19.



L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits, dont l'acide sulfurique. Étant donné que l'affinerie fournit des produits chimiques à plusieurs secteurs jugés essentiels, ses activités manufacturières sont considérées comme étant prioritaires par le gouvernement du Québec.

Le 25 mars 2020, le Fonds a suspendu toutes ses activités jugées non essentielles au maintien de ses activités, et ce jusqu'à nouvel ordre. Toutes les précautions nécessaires visant à limiter la propagation de la COVID-19 et à protéger la santé et la sécurité des employés ont été mises en place sur les lieux, conformément aux directives des autorités de santé publique.

La direction continue de surveiller étroitement la situation pour assurer la santé et la sécurité de ses employés. Elle suivra tous les ordres du gouvernement et les directives de la Santé publique. Jusqu'à maintenant, les mesures adoptées n'ont pas eu une incidence importante sur les activités, et les prévisions de vente et de production pour 2020 qui ont été publiées précédemment n'ont pas changé.

Conséquences potentielles de la COVID-19

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19) le 11 mars 2020. Les grands enjeux sanitaires et les pandémies, comme celle de COVID-19, peuvent nuire à l'économie à l'échelle nationale et internationale, au commerce mondial et à l'activité commerciale, ce qui pourrait ralentir l'activité économique de façon généralisée ou marquée.

En raison de la COVID-19, de nombreuses entreprises et des gouvernements locaux et nationaux ont pris des mesures, telles que des fermetures, des quarantaines, des annulations et des restrictions de voyage. Le Fonds peut subir des pertes ou engager des charges découlant de ces événements hors de son contrôle. Compte tenu de l'évolution rapide et dynamique de la situation, il est difficile de prévoir l'ampleur des répercussions de la pandémie sur le secteur du Fonds, ses activités et le marché pour ses titres.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective et des énoncés prospectifs au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières applicables. L'information prospective comporte des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux avancés dans ces énoncés prospectifs, de façon expresse ou implicite. Par conséquent, le Fonds ne peut garantir que l'information prospective ou les énoncés prospectifs se concrétiseront.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les conditions commerciales et économiques générales, la capacité du Fonds d'exercer ses activités à des niveaux normaux de production, les exigences relatives aux dépenses d'investissement du Fonds et les autres risques et incertitudes généraux énoncés dans les documents d'information continue du Fonds déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

L'information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est fondée, entre autres, sur les estimations, les attentes, les hypothèses, les prévisions et les intentions de la direction qui sont, à son avis, raisonnables en date des présentes. Ces dernières sont toutefois assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes. À moins que la loi ne l'exige, le Fonds ne s'engage aucunement à mettre à jour, par écrit ou oralement, l'information prospective ou les énoncés prospectifs qui peuvent être communiqués à l'occasion par le Fonds ou en son nom.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l'affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l'« affinerie ») situés à Salaberry?de?Valleyfield, au Québec. L'affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l'est de l'Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L'affinerie produit du zinc affiné et divers sous?produits à partir du concentré provenant de sources externes. L'affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation.

