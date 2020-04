Xinhua Silk Road : GCL-SI bâtira une usine de modules de 60 GW à Hefei, en Chine orientale





BEIJING, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- GCL System Integration Technology Co., Ltd. (GCL-SI) (SZ : 002506), une importante société photovoltaïque chinoise, a récemment annoncé un projet de construction d'une usine de modules de 60 GW à Hefei, la capitale de la province d'Anhui, en Chine orientale.

Selon l'accord signé récemment avec le gouvernement du comté de Feidong, GCL-SI investira un total de 18 milliards de yuans dans le projet dont la construction, qui s'étalera de 2020 à 2023, sera divisée en quatre phases d'une capacité de production de 15 GW chacune. La première phase nécessitera un investissement total de 5 milliards de yuans et devrait débuter cette année.

À l'issue du projet, GCL-SI disposera de la plus grande capacité de production de modules au monde, selon les informations fournies par la société.

« Il s'agit d'une nouvelle étape importante de notre double stratégie opérationnelle et commerciale (à savoir le stockage énergétique et photovoltaïque). », a déclaré Eric Luo, président de la société cotée en bourse, « GCL-SI invite des sociétés en amont et en aval de la chaîne industrielle à s'installer à Feidong et à participer à la création d'une base de production photovoltaïque intelligente à grande échelle. »

La nouvelle usine se concentrera sur la production de modules à haute efficacité de 210 mm et sera également capable de fabriquer des modules de 166 et 158,75 mm. Selon M. Luo, la technologie de production automatique et intelligente sera pleinement mise en oeuvre au sein de l'usine grâce aux mégadonnées.

Feidong, un comté de la ville de Hefei, a fait part de son objectif consistant à mettre au point une base de production photovoltaïque intelligente à grande échelle destinée à servir aussi bien des sociétés de fabrication de cellules, de feuilles de fond, de verre que d'autres sociétés participant à la chaîne d'approvisionnement.

« La coopération entre GCL-SI et le comté de Feidong repose sur un consensus en matière de développement prometteur de l'industrie des semi-conducteurs et photovoltaïque. GCL-SI est confiante quant au développement photovoltaïque dans le contexte de la transition énergétique mondiale. », a ajouté Eric Luo.

Les perspectives optimistes de GCL-SI au sujet du marché photovoltaïque sont confirmées par les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), laquelle prévoit que la capacité photovoltaïque installée cumulée mondiale atteindra les 1721 GW d'ici 2030 et 4670 GW d'ici 2050.

À l'heure actuelle, la capacité de production de modules monocristallins et polycristallins de GCL-SI s'élève à 7,2 GW.

