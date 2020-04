Plus de 400 restaurants Tim Hortons le long des principales autoroutes canadiennes donneront accès à leurs toilettes et offriront le service au comptoir avant aux camionneurs





Plus de 2 000 restaurants sont toujours ouverts pour les commandes à emporter et donnent accès à leurs toilettes à leurs invités, et des centaines ont adopté une nouvelle option de commande mobile pour la cueillette des commandes à la porte principale du restaurant.

TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, Tim Hortons travaille sans relâche avec ses propriétaires de restaurant et leurs membres d'équipe partout au pays dans le cadre de leur mission commune visant à sustenter les Canadiens et les Canadiennes, en particulier les personnes qui travaillent en première ligne durant cette crise.

Nos restaurants sont ceux dont la présence est la plus répandue au Canada. Nous avons entre autres de nombreux restaurants le long des autoroutes d'un océan à l'autre, et nous savons que nous avons la responsabilité de fournir un niveau de service sur lequel nos camionneurs, qui font un travail indispensable, peuvent compter.

Vendredi, plus de 400 restaurants Tim Hortons le long des autoroutes canadiennes offriront aux camionneurs des boissons et des produits alimentaires au comptoir. Les toilettes, qui sont assainies au moins toutes les 15 minutes, seront ouvertes et propres.

Plus de 2 000 restaurants Tim Hortons à travers le Canada restent ouverts durant la pandémie pour les commandes à emporter, et les invités ont accès aux toilettes.

« Le Canada compte sur ses travailleurs essentiels de première ligne pour traverser la crise de la COVID-19, et les camionneurs jouent un rôle essentiel pour garder le pays en marche. Nous saluons les camionneurs et les remercions de leur travail inlassable, déclare Mike Hancock, directeur de l'exploitation de Tim Hortons Canada. Nous savons que les camionneurs ont eu de la difficulté à trouver des toilettes propres, de la nourriture et des boissons pour les aider à poursuivre leur travail. Nous nous sommes fixé comme priorité de remédier à cette situation, et nous continuons de chercher des moyens de mieux servir les camionneurs et tous nos invités. »

Tim Hortons travaille avec ses propriétaires de restaurant à la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de cueillette des commandes mobiles à l'extérieur qui améliore l'accès aux restaurants qui ne traitent plus les commandes à emporter, mais offrent toujours le service au volant. Des centaines de restaurants offrent déjà ce service, et les propriétaires de restaurant sont encouragés à adopter cette procédure, en particulier pour aider les camionneurs, dont les véhicules ne peuvent pas passer dans les voies du service au volant.

« La santé et la sécurité de nos invités et de nos membres d'équipe sont notre priorité absolue, explique Mike Hancock. Nous ne pouvons pas laisser les gens passer au service au volant à pied. Cependant, nous croyons que cette nouvelle option de service nous donne un autre moyen de servir la communauté essentielle des camionneurs du Canada, ainsi que les invités qui n'ont pas accès à un véhicule et veulent passer des commandes aux restaurants Tim Hortons où seul le service au volant est ouvert. »

Tim Hortons encourage également ses propriétaires de restaurant partout au pays à offrir plus d'options de livraison aux invités par le biais de plateformes comme SkipTheDishes et Uber Eats. De nouveaux restaurants s'inscrivent à ces plateformes régulièrement.

