Desjardins annonce des mesures d'aide pour la jeunesse et bonifie ses mesures d'allègement pour ses membres et clients Particuliers dans le contexte de la COVID-19





Desjardins remet 475?000 $ à quatre organismes communautaires

Desjardins fait don de 60?000 masques de protection au gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Les jeunes ne sont pas épargnés par la COVID-19 et peuvent se retrouver dans une situation précaire. Au nombre des facteurs qui peuvent influencer leur quotidien, on note l'interruption des études, la perte d'un emploi ou une baisse de revenus importante, l'incapacité de payer leurs dettes, leur loyer ou leurs frais de scolarité. C'est pour ces raisons que Desjardins annonce des mesures d'aide pour sa clientèle jeunesse.

«?Tout le monde est touché de près ou de loin par la COVID-19 et, pour Desjardins, toute la population est importante. De nombreux jeunes se retrouvent eux aussi dans une situation précaire actuellement. Leurs études sont interrompues, ils sont isolés de leurs amis, certains vivent une anxiété élevée, leurs projets sont reportés, voire compromis. S'engager pour la jeunesse, c'est être là quand ça compte et c'est ce que nous confirmons avec les mesures que nous annonçons aujourd'hui?»,?a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Mesures pour la jeunesse :

Assistance téléphonique psychologique et juridique pour les membres de 30 ans et moins

L'isolement créé par la situation actuelle pourrait amener une détresse psychologique chez certains jeunes, et Desjardins souhaite accompagner ses membres de 30 ans et moins dans cette période en mettant à leur disposition une assistance psychologique par téléphone. De la même façon, pendant cette période, ils pourront bénéficier d'une assistance juridique.

210?000 $ au profit de Jeunesse, J'écoute/Kids Help Phone et Alloprof

La fermeture des établissements d'enseignement amène plus de jeunes à communiquer avec les services d'aide Jeunesse, J'écoute/Kids Help Phone et Alloprof. Desjardins souhaite appuyer ces organismes et leur remet une contribution de 210?000 $ pour les aider à maintenir leurs activités et à faire face au volume d'appels additionnels qu'ils reçoivent.

La Fondation Desjardins bonifie son programme de bourses d'études qui totalisera 1,8 M$ cette année

La Fondation Desjardins a pris la décision de bonifier de 500?000 $ son programme de bourses d'études, le portant à 1,8 M$. Les candidatures à l'obtention d'une bourse d'études doivent être présentées d'ici le 15 avril sur le site de la Fondation : www.fondationdesjardins.com/bourses.

Mesure pour l'ensemble des membres et clients Particuliers :

En plus des mesures d'aide pour les membres et clients âgés de 18 à 30 ans, Desjardins bonifie ses mesures d'allègement destinées à l'ensemble de sa clientèle Particuliers, incluant les jeunes. Il sera également possible de remplir une demande de report de paiement de façon autonome puisqu'un formulaire est rendu disponible progressivement depuis le 30 mars sur le site https://www.desjardins.com/covid-19/allegements-particuliers/.

Desjardins offrira un prêt de dernier recours pouvant aller jusqu'à 3?000 $ à ses membres Particuliers les plus touchés par la COVID-19 dès la semaine prochaine

De nombreuses personnes ont perdu leur emploi au cours des dernières semaines et des derniers jours, et les membres de Desjardins ont manifesté une certaine inquiétude face à cette situation. Le Mouvement Desjardins souhaite accompagner ceux qui sont les plus durement touchés par la situation liée à la COVID-19 et annonce un prêt d'une durée maximale de 12 mois pouvant aller jusqu'à 3?000 $ et offrant un taux d'intérêt avantageux à 4,97 % dès la semaine prochaine. Les membres qui s'en prévaudraient auront la possibilité de le rembourser en totalité à son échéance ou de le convertir en un prêt traditionnel.

Comme pour l'ensemble des mesures d'allègement annoncées précédemment, ce prêt de dernier recours offrant un taux avantageux est complémentaire aux mesures annoncées par les gouvernements ces dernières semaines. Il est sujet à une analyse au cas par cas par un conseiller afin de trouver la solution la plus appropriée selon la situation financière des membres qui en feraient la demande. Il s'agit d'une mesure complémentaire aux autres mesures d'allègement de Desjardins dont les membres peuvent déjà bénéficier.

Desjardins consentira un taux d'intérêt réduit aux particuliers détenteurs de cartes de crédit

Desjardins continue d'être à l'écoute de ses membres et clients et souhaite continuer d'aider les Canadiens dont bon nombre sont en difficulté financière en raison de la pandémie de la COVID-19. À compter du 8 avril, Desjardins consentira automatiquement un taux d'intérêt annuel préférentiel temporaire de 10,9 % pour tous les membres et clients détenteurs de cartes de crédit aux Particuliers qui obtiendront un report de paiement sur un produit de financement.

«?Desjardins a été la première institution financière à mettre en place de nombreuses mesures d'allègement pour ses membres et clients Particuliers et Entreprises touchés par la COVID-19. Nous continuons de le faire en annonçant des mesures additionnelles telles qu'un prêt de dernier recours, ou la possibilité de voir le taux d'intérêt de sa carte de crédit réduit de façon temporaire?», a déclaré Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Un appui indéfectible aux collectivités

Desjardins remet 475?000 $ pour contrer la crise humanitaire provoquée par le coronavirus

Pour démontrer son soutien aux collectivités dans la situation actuelle liée à la COVID-19, Desjardins appuie de grands organismes qui répondent à des besoins essentiels de base. Comme certains de ses membres et clients devront possiblement faire appel à ces partenaires dans les prochaines semaines, la coopérative de services financiers leur remet des dons totalisant 475?000 $ pour les aider. Les organismes qui bénéficieront de cet appui sont Centraide/United Way Canada, la Croix-Rouge canadienne, les Banques alimentaires du Québec et Feed Ontario.

Desjardins fait don de 20 000 masques de protection N95 et de 40?000 masques de protection au gouvernement du Québec

Sensible aux enjeux que rencontre le Québec face à une possible pénurie de matériel comme des masques de protection, Desjardins a récemment fait don de 20?000 masques N95 et de 40?000 masques de protection au gouvernement. Il s'agit de masques que Desjardins avait en sa possession et qu'il a décidé de remettre afin qu'ils puissent être utilisés par le personnel de la santé, quotidiennement confronté au virus de la COVID-19. Desjardins avait fait l'acquisition de ce matériel il y a quelques mois, à la suite de la révision de son plan de continuité des affaires en cas de pandémie.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 313,0 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 14:12 et diffusé par :