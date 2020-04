Mastercard permet des paiements sans contact plus élevés dans tout le Canada





Cette initiative s'inscrit dans le cadre de mesures face à la COVID-19 alors que les représentants de la santé recommandent de pratiquer la distanciation sociale et que les commerçants favorisent le paiement sans contact pour plus de sécurité.

TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - Mastercard annonce aujourd'hui qu'elle permet l'augmentation de la limite de paiement sans contact dans tout le Canada, alors que les gens cherchent des moyens plus sûrs de payer face à la pandémie de la COVID-19. Cette décision survient après des annonces similaires faites récemment par Mastercard pour soutenir la hausse de la limite du paiement sans contact dans le monde entier au moment où les représentants de la santé recommandent la distanciation sociale, et qu'un nombre croissant de commerçants encouragent les consommateurs à utiliser le paiement sans contact, afin de minimiser l'interaction.

Depuis plus de 15 ans, Mastercard fait progresser le paiement sans contact au Canada et dans le monde entier, et les Canadiens ont vite adopté ce mode de paiement rapide, simple et sécuritaire. Le Canada a été reconnu comme un des pays dans le monde où les consommateurs utilisent le moins l'argent liquide1, et la majorité des transactions Mastercard en personne au Canada se font déjà sans contact2. Avec ce changement, les paiements sans contact devraient continuer à devenir de plus en plus populaires.

Mastercard travaille actuellement avec des partenaires de l'industrie au Canada pour faciliter l'acceptation des transactions avec paiement sans contact jusqu'à 250 dollars canadiens. Une fois mis en place par les partenaires, cela signifie que les détenteurs de cartes pourront profiter de la sécurité et de la rapidité du paiement sans contact chez un plus grand nombre de commerçants au Canada pour acheter plus d'articles dont ils ont besoin.

«?Mastercard est fière d'avoir joué un rôle de premier plan dans l'adoption du paiement sans contact au Canada et nous savons que les Canadiens en ont fait un de leurs modes de paiement préféré, affirme Sasha Krstic, présidente de Mastercard au Canada. La sécurité et la distanciation sociale étant une priorité pour tous les Canadiens, nous annonçons cette mesure aujourd'hui pour aider les détenteurs de cartes à faire leurs achats facilement, en toute sécurité et avec plus de tranquillité d'esprit en cette période difficile?».

Mastercard rappelle également aux commerçants que la signature n'est pas requise sur un reçu ou un dispositif électronique de point de vente pour des paiements sans contact, ce qui permet aux consommateurs d'avoir l'esprit tranquille, d'être en sécurité et de payer rapidement.

L'effort de Mastercard pour augmenter la limite de paiement sans contact fait partie de ses nombreuses initiatives pour soutenir ses employés, ses clients et les détenteurs de cartes. Plus récemment, l'entreprise a annoncé un partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates et le Wellcome Trust qui vise à accélérer le développement et l'accès au traitement de la COVID?19. Ensemble, les entreprises se sont engagées à verser jusqu'à 125 millions de dollars pour accélérer l'identification, l'évaluation, le développement et la mise à l'échelle des traitements. En outre, les employés de Mastercard du monde entier participent au programme de dons jumelés des employés pour aider les communautés aux quatre coins du monde.

