« Un brin de jasette » , nouveau service pendant la crise du COVID-19

En période de confinement, Jasmin Transition offre un service de soutien téléphonique gratuit pour les 70 ans +

514 234-8212

MONTRÉAL, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, un tout nouveau service gratuit voit le jour pour venir en aide aux personnes âgées aux prises avec l'isolement, le stress et l'anxiété. Intitulé « UN BRIN DE JASETTE », ce service téléphonique vise à briser l'isolement des gens seuls en leur permettant de communiquer avec quelqu'un afin de maintenir une attitude positive en période de pandémie. Le message ? La vie continue et il faut saisir la chance de la voir autrement.

Le service est gratuit ;

Il est offert en français et en anglais ;

Un membre de l'équipe est à l'écoute au 514 234-8212 , du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h.

« Chez Jasmin Transition, ça fait 10 ans qu'on aide les gens âgés à réorganiser leur vie et leur déménagement quand vient le temps de quitter leur demeure. Les 70 ans et + représentent donc une clientèle dont on connaît bien les préoccupations », affirme la propriétaire de l'entreprise, Danielle Jasmin. En ces temps incertains, pour contrer l'isolement et l'anxiété causés par la propagation du COVID-19, l'entreprise québécoise a décidé de mettre sur pied ce service de soutien qui donne accès à une voix humaine. « Les intervenants apportent une écoute attentive, et dans la mesure du possible, des conseils, tout comme le feraient un parent, une soeur ou une amie. »

Jasmin Transition insiste pour dire que « UN BRIN DE JASETTE » ne propose pas de conseils spécialisés en santé. « C'est un service de support visant à écouter et à rassurer les personnes âgées. Je demeure convaincue de l'importance de rappeler aux plus vulnérables qu'ils ne sont pas seuls. Il faut qu'ils soient écoutés, entendus, en ces temps où la solidarité compte plus que tout», d'ajouter Danielle Jasmin.

