VDX.tv lance une initiative mondiale de MIP sous forme de vidéo numérique afin d'informer le public au sujet du COVID-19





VDX.tv, une société internationale de technologies publicitaires qui transforme la façon dont les marques se connectent avec des auditoires pertinents, a lancé aujourd'hui une initiative de MIP (message d'intérêt public) sous forme de vidéo numérique pour contribuer à la sensibilisation au sujet du COVID-19 et mieux aider les communautés mondiales à faire face à la propagation du virus. La campagne permettra aux entreprises, aux marques, aux éditeurs, aux annonceurs et aux célébrités de travailler ensemble pour contribuer à lutter contre cette propagation.

L'initiative reconnaît que ce virus exerce, et continuera d'exercer, un impact sur les communautés dans le monde entier. Les publicités vidéo de VDX.tv seront traduites dans plusieurs langues afin de toucher des personnes dans toutes les zones géographiques. Par ailleurs, VDX.tv utilisera toutes les capacités de sa plateforme pour personnaliser le message dans chaque ville et fournir les informations les plus pertinentes.

« Durant cette situation sans précédent, nous sommes déterminés à agir et à aider à faire ce que nous faisons le mieux : toucher les publics avec des formats et messages vidéo convaincants », a déclaré Dilip DaSilva, PDG de VDX.tv. « Pour les marques, la vidéo est le meilleur format pour communiquer avec les consommateurs visés, c'est aussi le format le plus efficace pour informer les personnes dans le monde entier sur la manière de combattre et faire face aux répercussions que ce virus pourrait avoir sur leurs familles et communautés. »

Le format VDX.tv, qui signifie "Video Driven Experience" (Expérience axée sur la vidéo), commence avec la vidéo mais permet aussi au consommateur d'interagir avec la publicité et d'avoir accès à des informations supplémentaires. Cela peut être personnalisé en fonction de la localisation. Par exemple, la publicité pourrait informer sur les centres de tri ou de test les plus proches. Elle pourrait également fournir des liens vers des ressources locales de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC, Centers for Disease Control and Prevention).

« Nous cherchons à ce que d'autres entreprises, marques, agences, éditeurs et porte-parole nous rejoignent. Afin de diffuser le message le plus largement possible, nous avons besoin de contributions sous forme de stocks ou de fonds pour soutenir l'achat de stocks payants, et de porte-parole dans chaque pays pour enregistrer des vidéos qui permettront de contribuer à faire circuler le message », a affirmé M. DaSilva. « J'effectue personnellement un don de 100 000 dollars pour lancer cette campagne. Notre société fournira toutes les ressources à titre gracieux. Nous avons environ 500 employés et la majorité d'entre eux contribueront à cette initiative. »

Pour en savoir plus et contribuer à cette initiative, veuillez visiter covid-19.vdx.tv.

À propos de VDX.tv

VDX.tv est une société internationale de technologies publicitaires qui transforme la façon dont les marques se connectent avec des auditoires pertinents dans l'actuel paysage convergent de la vidéo. Nous créons des expériences axées sur la vidéo qui intègrent les messages télévisés et numériques d'une marque et permettent aux annonceurs de captiver les téléspectateurs, d'inciter à l'action et de transformer la sensibilisation en réaction. Nous relions les points entre les personnes, les terminaux et les ménages afin d'offrir une expérience des marques plus cohérente, plus pertinente et avec davantage de sens, aussi bien sur les téléviseurs connectés que sur les dispositifs personnels. Notre approche multidimensionnelle du ciblage des ménages offre une visibilité sur l'ensemble du parcours consommateur, permettant aux marques d'amplifier la portée de leurs messages et de transformer les consommateurs en clients.

VDX.tv est une division d'Exponential Interactive, Inc. Plus d'infos sur www.vdx.tv.

