GN Hearing s'associe aux professionnels des soins auditifs pour lancer une solution qui change la donne en matière de télésanté, en fournissant un nouvel accès novateur, à domicile, aux prothèses et soins auditifs





GN Hearing, le chef de file mondial de la technologie des aides auditives, a annoncé aujourd'hui le lancement de ReSound Assist Live, un service de soins auditifs en temps réel par vidéo. Alors que l'on recommande aux personnes âgées, des populations plus vulnérables, de rester à la maison, cette solution de télésanté novatrice permet à ces personnes de communiquer avec leur audioprothésiste, confortablement installées à domicile, et de solliciter à distance appareils et soins auditifs.

GN Hearing reconnaît que le COVID-19 peut toucher gravement les personnes utilisant des aides auditives, en raison de mesures d'éloignement social plus strictes, affectant en fin de compte leurs bien-être et santé mentale. Les services de télésanté peuvent exercer des répercussions majeures en aidant ces personnes à garder le contact avec leurs êtres chers, tout en restant informées des événements en évolution rapide, en restant à la maison. Non contraintes de sacrifier leur audition, les personnes concernées peuvent bénéficier de l'aide dont elles ont besoin pour mieux entendre.

Avec le lancement de ReSound Assist Live, ces personnes peuvent désormais obtenir de nouvelles aides auditives et les faire régler à distance par leurs audioprothésistes, via de nouvelles consultations vidéo à domicile, sans devoir physiquement se rendre dans une clinique. En outre, en ces temps difficiles, les audioprothésistes peuvent fournir de nouvelles prothèses aux personnes ayant récemment réalisé un test auditif. En collaboration avec HearX, une société de soins de santé numériques axée sur le contrôle de l'audition, les tests et l'otoscopie vidéo mobiles, les audioprothésistes américains proposent également de réaliser des tests auditifs et de bénéficier de réglages et de conseils en matière de prothèses, sous forme de service au-volant ou à domicile, via ReSound Assist Live.

"Durant cette période critique, GN Hearing s'engage plus que jamais à aider la communauté des personnes atteintes d'une perte d'audition là où cela est le plus utile. Pour beaucoup, garder le contact avec ses êtres chers via le téléphone et les services en ligne requiert d'importantes capacités auditives. Ainsi, il est crucial, notamment pour les personnes en isolement, d'avoir accès à une assistance en matière de prothèses auditives, lorsque la communication devient essentielle au bien-être de l'individu," affirme Gitte Aabo, présidente directrice générale de GN Hearing.

ReSound Assist Live est une version actualisée de ReSound Assist qui permet déjà aux personnes de solliciter et de bénéficier du réglage, à distance, de leurs appareils auditifs. Cependant, la nouvelle technologie de télésanté va plus loin, en permettant de réaliser des consultations vidéo en direct avec des audioprothésistes et d'être aidé en tout lieu. Cette solution permet d'apporter une assistance personnalisée via une vidéo en temps réel et un réglage à distance des appareils auditifs - tout ceci via l'application ReSound Smart 3Dtm .

"Nous prévoyons que le lancement de ReSound Assist Live aidera un plus grand nombre de porteurs d'appareils auditifs et leurs audioprothésistes à communiquer par le biais de nos solutions novatrices à distance qui leur sont dédiées, indépendamment des événements survenant dans leur vie, du niveau de mobilité dont ils bénéficient pendant cette période difficile, et à l'avenir," poursuit Gitte Aabo.

ReSound Assist Live est disponible le 2 avril 2020 aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle Zélande et à Singapour, et à compter du 1er mai dans le reste du monde. Des tests à domicile et en service au volant seront proposés prochainement aux Etats-Unis.

- FIN -

NOTES AUX EDITEURS

ReSound Assist Live permet d'assurer des soins individualisés en tous lieux

La nouvelle solution ReSound Assist Live est une extension des services de réglage de précision à distance existants ReSound Assist et peut être accédée via un appel vidéo sur l'application 3D ReSound Smart. Il s'agit de l'unique logiciel de réglage à offrir des options complètes de réglage à distance et de vidéo en temps réel.

ReSound Assist permet déjà aux personnes de solliciter et de bénéficier de réglages à distance de leurs appareils auditifs, mais ReSound Assist Live va plus loin en leur permettant de parler directement à leur audioprothésiste en duplex. Ceci signifie qu'ils peuvent bénéficier d'un accès instantané à un niveau de soin très élevé, à l'heure et dans le lieu qui leur convient.

A propos de ReSound

Les aides auditives ReSound, disponibles auprès des audioprothésistes de premier plan, ont établi la norme mondiale en matière de qualité et de technologie intuitive. ReSound fut la première marque d'aides auditives à être adaptée pour iPhone, qui a été pionnière dans le développement de la technologie sans fil 2.4 GHz. Le lancement de la sixième génération de cette technologie avec ReSound LiNX QuattroTM démontre que ReSound est le leader absolu du secteur. ReSound, qui comprend sa technologie primée, jouit d'une solide réputation, depuis des décennies, auprès des personnes souffrant de perte auditive et leurs soignants, dans le monde entier.

A propos du Groupe GN

Le Groupe GN permet aux personnes d'entendre mieux, de faire plus et d'être plus, grâce à ses solutions auditives intelligentes et de collaboration audio et vidéo. Inspirés par des personnes et stimulés par notre leadership dans le domaine de l'innovation, nous tirons parti des synergies technologiques existant entre nos divisions Audition et Audio pour offrir des expériences utilisateur uniques et de plus en plus individualisées, via nos produits et solutions.

GN a été fondé il y a 150 ans, dans un état d'esprit innovant et global. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cet héritage avec une expertise de calibre mondial de l'oreille humaine, du traitement du son et de la vidéo, de la technologie sans fil, de la miniaturisation et de collaborations avec des partenaires technologiques de premier plan. Les solutions de GN sont commercialisées sous les marques ReSound, Beltone, Interton, Jabra, BlueParrott et FalCom dans 100 pays. Fondé en 1869, le Groupe GN emploie 6.500 collaborateurs et est coté à la Bourse de Copenhague (GN.CO).

??Visitez notre page d'accueil GN.com, découvrez nos innovations et leadership???, et communiquez avec nous via LinkedIn, Facebook et Twitter.

© 2020 GN Hearing A/S. Tous droits réservés. ReSound est une marque déposée de GN Hearing A/S. Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 13:30 et diffusé par :