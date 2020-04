Le gouvernement du Canada fournit des conseils concernant les fonctions et les services jugés essentiels à l'infrastructure essentielle du Canada pendant la pandémie de la COVID-19





OTTAWA, le 2 avril 2020 /CNW/ - Tous les niveaux de gouvernement et le secteur privé doivent avoir des conseils clairs afin de déterminer les fonctions et les services qui sont essentiels dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, a publié le document Orientation sur les services et les fonctions essentiels au Canada pendant la pandémie de la COVID-19 afin d'aider les entreprises et les autorités à prendre des décisions concernant les employés jugés comme essentiels dans le but d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être économique des Canadiens dans le contexte de cette crise de la santé.

Cette orientation énumère une liste de services et de fonctions parmi les 10 secteurs de l'infrastructure essentielle au Canada : l'Énergie et les services publics, les Technologies de l'information et de la communication, les Finances, la Santé, l'Alimentation, l'Eau, les Transports, la Sécurité, le Gouvernement et l'Industrie manufacturière.

Cette orientation aidera les employeurs du secteur des infrastructures essentielles à déterminer et à gérer leur effectif essentiel, tout en assurant une harmonisation dans l'ensemble des secteurs.

Cette orientation est non exécutoire et de nature consultative. Elle n'est pas une directive ou une norme fédérale.

Citation

« Les Canadiens se fient aux services essentiels pour leur santé, leur sécurité et leur bien-être économique. Durant cette période très difficile, ils veulent que ces services continuent de fonctionner. Nous avons compilé un guide pour aider les employeurs du secteur des infrastructures essentielles. Ainsi, ils peuvent déterminer et gérer leur effectif essentiel tout en répondant à la crise de la COVID-19. »

- Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Faits en bref



L'orientation utilise comme base les 10 secteurs des infrastructures essentielles du Canada indiqué dans la Stratégie nationale sur les infrastructures essentielles.

indiqué dans la Stratégie nationale sur les infrastructures essentielles. La liste des services et des fonctions essentiels a été élaborée en consultation avec des représentants syndicaux et de l'industrie, ainsi qu'avec les provinces et les territoires.

Sécurité publique Canada continuera à consulter la liste et à la modifier au fur et à mesure que la situation évolue.

