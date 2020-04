Avis aux médias - La Banque CIBC tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le 8 avril





TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) tiendra son assemblée annuelle des actionnaires le mercredi 8 avril 2020. En appui aux efforts de santé publique dans le cadre de la pandémie de COVID-19, cette assemblée aura lieu par webdiffusion et téléconférence seulement à 10 h 30 (HE).

Webdiffusion en direct à l'adresse https://web.lumiagm.com/139089025 (en anglais et en français)

Par téléphone

Anglais

416 641-6104 ou sans frais 1 800 952-5114 (Canada et États-Unis)

Code d'accès : 4473807 #

Français

514 392-1587 ou sans frais 1 877 395-0279 (Canada et États-Unis)

Code d'accès : 1414336 #

Victor G. Dodig, président et chef de la direction, prononcera une allocution au cours de l'assemblée. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés, y compris les actionnaires non inscrits (propriétaires réels) qui se sont dûment nommés fondés de pouvoir, pourront assister à l'assemblée, poser des questions et voter en toute sécurité en temps réel lors de la webdiffusion à l'adresse https://web.lumiagm.com/139089025.

Pour ceux qui ne pourront pas visionner l'assemblée en direct, la webdiffusion de l'assemblée sera archivée sur la page Web de l'assemblée annuelle de notre site Web sur les relations avec les investisseurs.

Voter avant l'assemblée générale annuelle

Nous invitons les actionnaires à voter le plus tôt possible avant notre assemblée annuelle au moyen de l'une des méthodes décrites aux pages 2 à 4 de la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction et des documents de procuration distribués préalablement aux actionnaires. Si vous votez avant l'assemblée, votre vote doit nous parvenir au plus tard à 8 h 30 (HE) le mardi 7 avril 2020.

Si vous n'avez pas encore reçu vos documents de vote, veuillez communiquer avec notre agent des transferts, la Société de fiducie AST (Canada) par téléphone au 416 682-3860 ou au 1 800 258-0499 (Canada et États-Unis seulement), par télécopieur au 1 888 249-6189 ou par courriel à l'adresse : demandes@astfinancial.com.

Soumettre vos questions avant l'assemblée générale annuelle

Les actionnaires peuvent aussi soumettre des questions à l'avance par courriel à corporate.secretary@cibc.com ou par écrit à l'adresse fournie dans la Circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Banque CIBC.

Voter lors de l'assemblée générale annuelle

Pour savoir comment voter lors de l'assemblée générale annuelle virtuelle, veuillez consulter la page Web de l'assemblée annuelle de notre site Web sur les relations avec les investisseurs

Important! Les actionnaires non inscrits (propriétaires réels) qui souhaitent voter lors de l'assemblée doivent prendre les mesures suivantes d'ici le 7 avril 2020, à 8 h 30 :

Se désigner eux-mêmes comme fondé de pouvoir; et Communiquer avec la Société de fiducie AST ( Canada ) au 1 866 751-6315 (en Amérique du Nord) ou au 1 212 235-5754 (à l'extérieur de l'Amérique du Nord) pour recevoir un numéro de contrôle.

Si vous ne suivez pas ces étapes, vous ne pourrez pas voter lors de l'assemblée.

Il est à noter que le formulaire de procuration ou d'instruction de vote distribué précédemment aux actionnaires ne sera pas mis à jour pour refléter le changement au format virtuel.

Nous invitons les actionnaires à consulter notre page Web de l'assemblée annuelle pour obtenir des mises à jour.

Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, incluant des particuliers, des entreprises, des clients institutionnels et d'autres du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, de ses emplacements dans tout le Canada et de ses bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au https://cibc.fr.mediaroom.com/.

