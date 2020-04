Servier Canada s'associe aux membres de Médicaments Novateurs Canada pour faire don de 100?000 masques aux professionnels de santé en première ligne dans la lutte contre la COVID-19





LAVAL, QC, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - Servier Canada s'associe aux autres laboratoires pharmaceutiques membres de Médicaments Novateurs Canada (MNC), pour poursuivre leurs efforts dans la lutte contre la COVID 19 en faisant don de 100 000 masques N95 aux professionnels de santé en première ligne face au virus. Ce don répond à la demande du gouvernement fédéral d'équipements de protection supplémentaires.

« En tant que compagnie leader dans le domaine de la santé et des sciences de la vie, Servier a pour priorité d'aider la communauté médicale en première ligne face au virus. Tous les jours, les professionnels de santé prodiguent dans les cliniques et les hôpitaux des soins aux malades de la COVID-19, souvent au péril de leur propre sécurité. Grâce à ce don, nous voulons aider le personnel soignant à se protéger et ainsi apporter notre contribution à la lutte contre le virus », a déclaré Frédéric Fasano, Directeur général de Servier Canada.

« Notre industrie collabore avec tous les paliers de gouvernement, les groupes de la société civile et les compagnies entre elles d'une manière sans précédent », a déclaré la présidente de MNC, Pamela Fralick.

« Nos membres jouent un rôle de premier plan au Canada et dans le monde, dans la course pour trouver des traitements efficaces, de meilleurs outils de diagnostic et créer des vaccins afin d'aider à identifier, traiter et finalement, arrêter la propagation de la COVID-19 », a-t-elle ajouté.

Ce don de 100 000 masques est l'une des nombreuses initiatives soutenues par Servier pour contribuer à la lutte contre la pandémie sur le terrain. « Au Canada, ainsi que dans de nombreux autres pays touchés par le virus, Servier fournit des équipements de protection individuelle aux hôpitaux et soutient l'action des fondations et des ONG. En France, où se situe le siège mondial de Servier, de nombreux professionnels de santé employés par Servier se sont portés volontaires et ont été mis à la disposition des autorités sanitaires pour rejoindre le personnel médical en première ligne contre le virus. Chez Servier, nous considérons cette contribution comme faisant partie de notre mission et de notre responsabilité », a déclaré Frédéric Fasano.

« Servier met également tout en oeuvre pour assurer la continuité de ses opérations de production et d'approvisionnement afin que ses médicaments restent accessibles aux patients canadiens qui en ont besoin », a-t-il ajouté.

À propos de Servier Canada

Servier Canada est la filiale canadienne du laboratoire pharmaceutique international Servier, gouverné par une Fondation et dont le siège se trouve en France à Suresnes. S'appuyant sur une solide implantation internationale dans 149 pays et sur un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros en 2019, Servier emploie 22 000 personnes dans le monde. Totalement indépendant, le Groupe réinvestit 25 % de son chiffre d'affaires (hors activités génériques) en Recherche et Développement et utilise tous ses bénéfices au profit de son développement. La croissance du Groupe repose sur la recherche constante d'innovation dans cinq domaines d'excellence : les maladies cardiovasculaires, immuno-inflammatoires et neurodégénératives, les cancers et le diabète, ainsi que sur une activité dans les médicaments génériques de qualité. Servier propose également des solutions de e-santé en complément des médicaments. Servier est présent au Canada depuis 1978.

