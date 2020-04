Quectel continue d'être à la pointe de la technologie 5G alors que son module 5G couvrant des fréquences inférieures à 6 GHz est prêt pour le déploiement en série





SHANGHAI, 2 avril 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de modules cellulaires et GNSS, a annoncé aujourd'hui que son module NR (nouvelle radio) 5G RG500Q-EA est prêt à être lancé commercialement et est désormais disponible pour aider les clients mondiaux grâce à son déploiement en série qui commence dès maintenant. Doté du modem 5G X55 Qualcomm® Snapdragontm, le module RG500Q-EA est idéal pour une gamme d'applications IdO industrielles et grand public, notamment pour les routeurs d'entreprise, les passerelles domestiques, les équipements dans les locaux des clients (CPE), le MiFi, l'Internet des objets industriel (IIoT), les ordinateurs portables industriels, les PDA (assistants personnels), la vidéosurveillance, la signalisation numérique, le streaming en direct 4K/8K et de nombreux autres cas d'utilisation qui consomment beaucoup de bande passante.

Le module RG500Q-EA de Quectel prend en charge les principales bandes de fréquences inférieures à 6 GHz ainsi que la couverture mondiale des réseaux LTE-A et WCDMA, ce qui permet aux clients de déployer leurs solutions IdO de manière flexible dans la région Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient. Parmi les autres caractéristiques clés du RG500Q-EA figurent :

Un boîtier LGA présentant un format de 41,0 × 44,0 × 2,75 mm

Un module 5G couvrant des fréquences inférieures à 6 GHz, prenant en charge les modes NSA (non autonomes) et SA (autonomes)

Un système MIMO DL 4×4 pour la 5G couvrant des fréquences inférieures à 6 GHz et LTE Cat 16

Des interfaces PCIe 3.0, USB 3.1 et RGMII

Un récepteur GNSS multi-constellations

« Nous sommes très heureux de voir que le module RG500Q-EA est désormais prêt pour une utilisation commerciale car il reflète la place prépondérante que nous occupons sans relâche dans la technologie 5G. Ce bond en avant est une étape importante, qui accélère et simplifie le déploiement des applications 5G dans le monde entier », a déclaré Patrick Qian, PDG de Quectel. « Étant le leader mondial des innovations de l'IdO, nous avons proposé des modules 5G aux performances sans fil de première qualité et dont les conceptions sont faciles à intégrer ».

Pionnier de l'innovation en termes d'IdO, Quectel a été l'un des premiers fournisseurs à proposer des modules NR 5G et compte un portefeuille de produits 5G à la pointe du marché qui couvrent à la fois les technologies inférieures à la 6 GHz et mmWave et qui sont fournis dans des formats LGA et M.2 pour répondre parfaitement aux différentes demandes d'une large gamme d'applications IdO.

Vous pouvez consulter le texte en intégralité sur le site de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-5G-sub-6GHz-module-becomes-available-for-mass-deployment.htm

