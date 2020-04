CSC rachète TCS-Groep aux Pays-Bas





CSC, un chef de file mondial des services commerciaux, juridiques, fiscaux et de promotion numérique des marques, est heureux d'annoncer avoir signé un accord définitif en vue de racheter TCS-Groep (TCS), un fournisseur de services basé aux Pays-Bas pour les fonds d'investissement alternatifs. L'acquisition a été annoncée pour la première fois le 4 novembre 2019 et a été finalisée avec l'approbation réglementaire le 31 mars 2020.

L'acquisition de TCS étend les capacités de CSC destinées aux gestionnaires de placements alternatifs et lui donne une présence physique dans un autre centre financier européen de premier plan. Les autres bureaux européens de CSC au service des gestionnaires de fonds sont situés à Londres, Luxembourg et Dublin. Cette acquisition fait suite à plusieurs investissements et recrutements stratégiques effectués par CSC en 2019, dont le recrutement organique et la mise en place de son activité d'administration de fonds sur les marchés américain et de la région Asie-Pacifique.

« Outre le fait d'élargir nos capacités en Europe, cette acquisition renforce l'avantage concurrentiel lié au fait que nous sommes un fournisseur de services privé et indépendant », a affirmé John Hebert, vice-président principal de CSC. « Notre stabilité à long terme et notre approche centrée sur les clients sont très appréciées par nos fonds clients et représentent une solide adéquation culturelle entre nos organisations respectives. La combinaison de nos offres et notre réputation commune pour la qualité de notre service à la clientèle créent une offre unique sur le marché chaque jour, mais plus encore en ces temps difficiles dans le monde entier. »

TSC, dont la fondation remonte à 1991, a son siège social à Maarsbergen, aux Pays-Bas, propose des services d'administration de fonds et de dépositaire pour les gestionnaires d'actifs alternatifs axés sur l'immobilier, le capital-investissement, les emprunts privés et les fonds d'impact social, gère plus de 6,8 milliards d'euros d'actifs pour le compte de ses clients. TCS fournit des services de back-office, de conformité, de comptabilité, fiscaux, de représentation et de domiciliation aux fonds basés aux Pays-Bas. TCS est par ailleurs le plus important dépositaire non bancaire aux Pays-Bas.

« Une fois la fusion finalisée, nous intensifierons ensemble nos efforts en vue de créer des services de fonds de la plus haute qualité aux Pays-Bas et ailleurs. Le fait de travailler aux côtés de l'équipe CSC jusqu'au moment de la fusion a renforcé ma conviction que CSC et TCS sont la bonne combinaison pour cette activité », a déclaré Birgitte van den Broek, présidente de TCS-Groep. « Notre partenariat renforce le même engagement envers l'excellence du service que nos clients en sont venus à attendre, mais il offrira désormais une diversité mondiale qui s'avérera bénéfique en ces temps incertains. Nos clients continueront à recevoir nos services personnalisés de la part de leurs équipes de service à la clientèle existantes, et tant nos clients que nos employés bénéficieront de la base de connaissances étendue désormais accessible via le CSC. »

Suite à cette acquisition, Liam McHugh, directeur général, supervisera les activités d'administration de fonds de CSC en Europe. Oleg Yablonovskiy, directeur général aux États-Unis, et Agnes Chen, directrice générale de l'APAC, viennent renforcer la présence internationale de CSC dans le domaine de l'administration des fonds. CSC a gagné la confiance de clients du monde entier et est le partenaire indéfectible de plus de 60 % des 100 premiers gestionnaires d'actifs alternatifs mondiaux.

« Nous sommes heureux de faire équipe maintenant que l'acquisition est terminée. Cette intégration de TCS dans notre entreprise européenne existante nous permettra de faire bénéficier nos clients actuels et potentiels d'une expertise spécialisée supplémentaire », a déclaré M. Hebert.

TCS compte à ce jour 26 collaborateurs répartis entre deux bureaux, qui rejoindront CSC dans le cadre de cette acquisition. Pepper Hamilton et Houthoff ont agi à titre de conseillers juridiques de CSC. PhiDelphi Corporate Finance a agi à titre de conseiller financier unique de TCS-Groep et JanssenBroekhuysen a fourni des avis juridiques.

À propos de CSC

CSC est un prestataire leader de services administratifs spécialisés, destinés aux gestionnaires d'actifs alternatifs pour toute une gamme de stratégies de fonds, aux acteurs des marchés de capitaux publics et privés, ainsi qu'aux sociétés ayant besoin d'un soutien fiduciaire et de gouvernance. Nous sommes le partenaire inconditionnel de 90 % des entreprises du classement Fortune 500®, de près de 10 000 cabinets d'avocats et de plus de 3 000 institutions financières. Les professionnels des marchés financiers mondiaux de CSC se trouvent dans les principaux centres financiers aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous sommes une entreprise mondiale capable d'effectuer des transactions quel que soit l'endroit où se trouvent nos clients, ce que nous faisons en déployant des experts dans toutes les entreprises auxquelles nous offrons nos services. Pour plus d'informations sur les services de CSC, visitez le site cscgfm.com.

À propos de TCS-Groep

TCS est un prestataire de services réputé et fiable aux Pays-Bas qui offre des services d'administration de fonds et de dépositaire aux gestionnaires d'actifs spécialisés dans les investissements alternatifs. Les services de TCS se caractérisent par des relations client de long terme, une main-d'oeuvre stable et des systèmes de première qualité. Tandis que les gestionnaires d'actifs peuvent se focaliser sur leurs missions principales, TCS assure en arrière-plan des opérations conformes avec un déroulement sans entrave. TCS s'enorgueillit d'être le plus important fournisseur de services de dépositaire non bancaire aux Pays-Bas. En tant que dépositaire, TCS communique activement avec ses clients de façon à apporter une réelle valeur ajoutée à ses opérations, tout en garantissant le respect de toutes les exigences légales. TCS détient des licences de la Banque centrale des Pays-Bas (DNB) et de l'Autorité des marchés financiers (AFM). Pour de plus amples informations au sujet des services de TCS, veuillez consulter le site www.tcs-groep.nl.

