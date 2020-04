La SOCAN annonce un Programme d'aide d'urgence de 2 millions $ pour ses membres dans le besoin





TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - La SOCAN annonce aujourd'hui qu'elle bonifie ses efforts visant à offrir un soutien financier à ses membres dans la foulée de la crise de la COVID-19, et ce, en allouant un total de 2 millions $ destiné à des avances de redevances d'urgence.

Ce programme a été élaboré sur la base des informations obtenues dans le cadre de discussions avec de nombreux membres de la SOCAN. Il vise principalement les auteurs-compositeurs et les compositeurs de musique à l'image dont les revenus ont été compromis par l'impact de cette crise sur l'industrie de la musique et tout particulièrement ceux qui ont vu leurs spectacles annulés ou leurs productions télé et cinéma suspendues. Ces avances libres d'intérêt seront calculées en fonction de l'historique de revenus de chaque membre individuellement ainsi que de l'urgence de leurs besoins.

«?La SOCAN est là pour ses membres?», a déclaré Eric Baptiste, chef de la direction de la SOCAN. «?Fournir des fonds aux créateurs de musique dans le besoin le plus rapidement possible est de la plus haute importance et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider. De tout temps nous avons été là pour soutenir nos membres lorsqu'ils en ont le plus besoin.?»

Chaque demande sera considérée individuellement. Chaque année, dans le cadre de son engagement à soutenir la carrière des créateurs de musique du Canada, la SOCAN offre des avances de redevances à ses milliers de membres créateurs et éditeurs de musique. Les éditeurs de musique canadiens ont également accès à des mesures d'aide.

Les membres SOCAN qui ont été touchés par la crise de la COVID-19 et qui souhaitent soumettre une demande d'avance doivent communiquer avec l'équipe des services aux membres de la SOCAN au 1-866-307-6226 ou par courriel à l'adresse membres@socan.com

La priorité sera accordée aux créateurs qui ont perdu des revenus provenant de redevances liées à des concerts annulés ainsi qu'aux compositeurs de musique à l'image dont les productions ont été suspendues.

Ce programme d'avances libres d'intérêt sera suivi par d'autres initiatives de soutien qui seront annoncées ultérieurement à mesure que les besoins sont mieux identifiés.

Figurant parmi les leaders de l'écosystème musical canadien, la SOCAN est en contact proactif avec tous les paliers de gouvernement afin de les sensibiliser aux besoins spécifiques des artisans et des entreprises du domaine de la musique qu'ils puissent bénéficier de tous les programmes d'aide économique en plus de les inviter à considérer mettre sur pied des programmes spécifiques pour le secteur de la musique qui a été particulièrement touché. Bien que la SOCAN est les autres font leur part, cette crise est d'une ampleur que seuls nos gouvernements sont en mesure d'atténuer.

La SOCAN collecte des droits de licence auprès des entreprises qui utilisent de la musique enregistrée et en direct. Elle identifie ensuite qui sont les ayants droit de cette musique et leur répartit les redevances qui leur reviennent par le biais de répartitions périodiques.

La SOCAN annoncera d'autres programmes visant à aider ses membres durant cette crise dès qu'ils seront mis sur pied.

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus, uniquement au Canada. Son effectif de membres compte plus de 160?000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100?000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence «?Autorisé à vous divertir?». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion de droits -- notamment à travers ses filiales en propriété exclusive Dataclef et MediaNet ainsi qu'Entandem (une coentreprise mise sur pied avec RÉ : SONNE) --, la SOCAN est dédiée à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com .

