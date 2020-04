Selon l'Indice de santé mentale, les Canadiens ressentent des niveaux d'anxiété sans précédent





L'Indice de santé mentale de Morneau Shepell montre que la pandémie a causé une brusque chute de 16 pour cent de la santé mentale des Canadiens, portant le score à 63

TORONTO, le 2 avril 2020 /CNW/ - Morneau Shepell, le principal fournisseur de services de mieux-être global, de santé mentale et de santé mentale numérique au Canada, a annoncé aujourd'hui les résultats de son nouvel Indice de santé mentale, qui comprend une mesure des répercussions de la pandémie sur la santé mentale des travailleurs canadiens. Cet indice sera publié mensuellement.

L'Indice de santé mentale permet de constater une détérioration statistiquement significative de la santé mentale par rapport aux données de référence antérieures à la COVID-19. Ce changement représente un score actuel de 63 par rapport au score de référence de 75. L'ampleur de ce changement est sans précédent sur la période de trois ans pendant laquelle les données de référence ont été recueillies. Un score global de 63 est très inquiétant. Habituellement, on voit un tel résultat uniquement dans un sous-ensemble d'employés qui traversent une perturbation majeure dans leur vie et ont un risque élevé de maladie mentale. Le plus important changement négatif a été observé dans la mesure de l'anxiété, suivi de l'impuissance, de l'optimisme et de l'isolement.

Outre l'évaluation globale de la santé mentale, l'enquête a porté sur les répercussions de la pandémie de COVID-19. La majorité des répondants (81 pour cent) affirment que la pandémie de COVID-19 affecte leur santé mentale; certains sont inquiets, mais composent avec la situation (49 pour cent), d'autres sentent que la crise à des répercussions négatives, très négatives ou largement négatives sur leur santé mentale (32 pour cent).

« Il faut voir la réalité en face, les problèmes de santé mentale et l'anxiété continueront à empirer à mesure que la crise de la COVID-19 s'intensifiera. Il est temps que les chefs d'entreprise et les gouvernements agissent, redoublent d'efforts en matière de santé mentale et contribuent à normaliser l'anxiété que les personnes peuvent ressentir, souligne Stephen Liptrap, président et chef de la direction. Nous sommes fiers que voir que nos gouvernements et de nombreuses organisations canadiennes se retroussent les manches et offrent des services en santé mentale à ceux qui en ont besoin, y compris aux employés qui ont été mis à pied. Nous encourageons vivement tous les Canadiens à s'informer sur les services à leur disposition, auprès de leur employeur actuel ou de leur ancien employeur. Ensemble, nous pouvons minimiser les dommages à long terme et nous assurer que nous sortirons de ces moments difficiles plus forts que jamais. »

L'Indice de santé mentale a également évalué les principaux facteurs liés à la COVID-19 qui mènent à ces problèmes de santé mentale. Ces facteurs sont entre autres les répercussions financières de la pandémie (55 pour cent), la crainte de tomber malade ou de voir un proche décéder (42 pour cent, respectivement), et l'incertitude quant à l'incidence du virus sur la famille (33 pour cent). Quels que soient ces facteurs, ils ont tous la capacité de nuire à la santé mentale et au bien-être longtemps après que la COVID-19 aura été endiguée.

« Les perceptions relatives à la COVID-9 ont changé radicalement depuis l'apparition du premier cas avéré au Canada en janvier; au départ, le virus était inconnu, mais il est maintenant considéré comme une menace, affirme Paula Allen, première vice-présidente, Recherche, analytique et innovation. Ces résultats confirment que la COVID-19 n'est pas uniquement d'une maladie infectieuse, mais une véritable crise de santé mentale. Cette enquête porte sur les travailleurs canadiens, donc cette pandémie est aussi pertinente pour les entreprises que pour la santé publique. »

Morneau Shepell publiera l'Indice de santé mentale national une fois par mois. Il évaluera la santé mentale et les enjeux qui engendrent le plus d'anxiété chez les Canadiens à mesure que la situation évolue.

À propos de l'Indice de santé mentale

L'enquête mensuelle de Morneau Shepell a été réalisée en français et en anglais auprès de 3?000 répondants entre le 27 et le 30 mars. Tous les répondants résident au Canada et étaient employés au cours des six mois précédents. Les données ont été pondérées statistiquement pour assurer que la composition régionale et hommes-femmes de l'échantillon est représentative de cette population. La marge d'erreur de cette enquête est de plus ou moins 3,2 %, 19 fois sur 20. Morneau Shepell publiera un rapport complet dans les semaines à venir.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est le principal fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6?000 employés qui travaillent avec près de 24?000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

