Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides - Nomination de Jean-Philippe Cotton à titre de président-directeur général adjoint

QUÉBEC, le 2 avril 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Jean-Philippe Cotton à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSS). Monsieur Cotton entre en fonction le 2 avril 2020.

Titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie de l'Université de Montréal, d'un certificat de deuxième cycle au microprogramme en gestion publique de l'École nationale d'administration publique ainsi que d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des organisations et d'une maîtrise en administration, gestion et développement des organisations de l'Université Laval, monsieur Cotton a acquis une solide expérience dans le réseau de la santé et des services sociaux. Il a occupé plusieurs postes de gestion, notamment au Centre de santé et de services sociaux de Thérèse de Blainville de 2001 à 2011. Il a également été le directeur général de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal de 2011 à 2015. Au cours des dernières années, il a cumulé plusieurs postes de gestion au sein du CISSS des Laurentides. Il a d'abord obtenu, en 2015, le poste de directeur des programmes déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique. Il a ensuite agi à titre de directeur par intérim des programmes de santé mentale, dépendances et services psychosociaux généraux adultes, dès 2018, après quoi on lui confie le poste de directeur par intérim des services multidisciplinaires et pratiques professionnelles en 2019, responsabilité qu'il assumait jusqu'à ce jour.

Citation :

« Monsieur Cotton se distingue par son leadership et sa connaissance approfondie des enjeux propres à la région des Laurentides, mais également par son expérience auprès des clientèles ayant des besoins spécifiques. Il saura, j'en suis persuadée, épauler avec une grande compétence l'équipe de direction afin que les soins et les services offerts à la population soient de haute qualité. Je lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

