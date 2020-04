Nomination de Lou Ragagnin à titre de président et chef de direction de Ré:Sonne





Le conseil de direction de Ré:Sonne est heureux d'annoncer aujourd'hui la nomination de Lou Ragagnin à titre de président et chef de direction de l'organisation.

Avant de se joindre à Ré:Sonne, Ragagnin était vice-président principal des opérations des Comptables professionnels agréés du Canada, où il supervisait la planification stratégique et les processus connexes, ainsi que les opérations générales de l'organisation.

À titre de directeur des opérations durant plus de trois ans à ole Media Management, devenu aujourd'hui Anthem Entertainment Group, il a acquis une précieuse expérience de l'industrie de la musique, et a occupé des postes de direction similaire avec le 100e match et festival de la Coupe Grey, et le Comité olympique canadien. Ragagnin détient également le titre de comptable professionnel agréé (CPA, CA). Il a commencé sa carrière chez KPMG LLP.

Ragagnin a été nommé récemment sur le conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale (CCN). Il a aussi siégé bénévolement sur un certain nombre de conseils d'administration sans but lucratif comme ParticipAction, Athlétisme Canada, la Fondation des Jeux olympiques spéciaux et l'Institut canadien du sport de l'Ontario.

«?Lou apporte des capacités stratégiques exceptionnelles et de l'expérience dans un éventail de secteurs qui seront de précieux atouts pour Ré:Sonne à l'avenir?», a déclaré Anthony Ariganello, président du conseil d'administration de Ré:Sonne. «?Sa vitalité d'esprit, sa connaissance approfondie de tous les aspects de l'industrie et son solide bilan opérationnel répondent parfaitement à nos besoins.?»

Chez Ré:Sonne, Ragagnin va gérer les opérations quotidiennes, superviser l'équipe de direction en ce qui a trait aux projets nouveaux et en cours et identifier les priorités et les stratégies en collaboration avec les organisations membres de Ré:Sonne. Ces organisations membres sont : ACTRA RACS, Artisti, MROC, CONNECT, SOPROQ, Sony Music Entertainment Canada, Universal Music Canada et Warner Music Canada.

«?Les redevances pour l'exécution publique de la musique font une différence significative dans la vie des créateurs et des créatrices de musique. Je suis ravi de rejoindre une organisation qui joue un rôle essentiel dans l'écosystème de la musique canadienne et je suis impatient de collaborer avec l'équipe et le conseil d'administration de Ré:Sonne afin de contribuer plus largement à l'industrie de la musique au Canada?», a déclaré Ragagnin.

Ragagnin entre en fonction à Ré:Sonne le 19 mai 2020 et aura ses bureaux à Toronto. Dans l'intervalle, Arif Ahmad, vice-président et directeur juridique, agira à titre de président par intérim.

À propos de Ré:Sonne

Ré:Sonne est la société canadienne à but non lucratif dédiée à obtenir une rémunération juste et équitable pour les artistes-interprètes et producteurs de disques pour leurs droits d'exécution.

Nous défendons les intérêts des créateurs de musique; nous éduquons les utilisateurs de musique; nous accordons des licences aux entreprises; et nous versons les redevances aux créateurs de musique ? afin de contribuer à une industrie de la musique florissante et durable au Canada.

