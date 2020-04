PLARIUM SORT LE JEU CASUAL D'AVENTURE « UNDERSEA SOLITAIRE TRIPEAKS » SUR MOBILE





Plarium, développeur dominant de jeux pour mobiles, sociaux et basés sur le Web qui compte plus de 290 millions de joueurs aux quatre coins du monde, est fier d'annoncer le lancement de son dernier titre casual d'aventure, Undersea Solitaire Tripeaks, sur Android et iOS. Ce jeu scénarisé offre le plaisir d'un Solitaire Tripeaks plongé dans une narration palpitante qui intègre la collection d'objets et des fonctionnalités de construction de ville.

Le jeu se déroule dans la ville sous-marine habituellement idyllique de Fond Rocheux, qui vient d'être dévastée par un violent tourbillon. Les joueurs doivent gagner des gemmes grâce à leurs aptitudes au solitaire, afin d'aider Alfred le Crabe et ses amis poissons à reconstruire la ville et même l'agrandir comme jamais auparavant ! En cours de route, les joueurs découvriront des artéfacts ancestraux, organiseront des défilés de mode, accueilleront de nouveaux habitants, résoudront des crimes, et bien d'autres choses.

« Plarium développe des jeux narratifs de type stratégie et RPG depuis de nombreuses années, et notre public plus axé sur le casual réclame le même type d'expérience », affirme Oleg Yakovlev, producteur de jeux chez Plarium. « C'est pourquoi nous nous sommes efforcés de créer le premier jeu mélangeant mécaniques de solitaire, méta-jeu narratif et construction de ville, afin de présenter aux joueurs un nouveau défi encore jamais vu dans ce genre ! »

Undersea Solitaire Tripeaks propose plus de 30 personnages animés en 3D et plus de 2 000 niveaux complexes offrant une variété de mécaniques de jeu permettant d'impliquer et de divertir les joueurs. Les principales mécaniques de jeu comprennent :

Le plus grand nombre de « bloqueurs » et de « boosters » de n'importe quel jeu de solitaire : Undersea Solitaire Tripeaks possède plus de 15 bloqueurs uniques et 6 boosters qui proposent aux joueurs des défis constants.

possède plus de 15 bloqueurs uniques et 6 boosters qui proposent aux joueurs des défis constants. Plus de 600 quêtes passionnantes liées à l'intrigue : les joueurs travailleront aux côtés de personnages divers afin d'aider à transformer Fond Rocheux en une ville très animée disposant d'un cirque, d'un amphithéâtre, d'un parc d'attractions et plus encore.

les joueurs travailleront aux côtés de personnages divers afin d'aider à transformer Fond Rocheux en une ville très animée disposant d'un cirque, d'un amphithéâtre, d'un parc d'attractions et plus encore. Des défis épiques chaque jour de la semaine : Undersea Solitaire Tripeaks propose une foule d'événements de Solitaire spéciaux, des missions quotidiennes et bien d'autres choses.

propose une foule d'événements de Solitaire spéciaux, des missions quotidiennes et bien d'autres choses. Des milliers d'options de personnalisation de ville : les joueurs peuvent reconstruire Fond Rocheux comme ils l'entendent.

Undersea Solitaire Tripeaks est maintenant disponible pour les utilisateurs du monde entier en allemand, anglais, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, espagnol, français, italien, japonais, portugais, russe et turc. Il est proposé sur l'App Store et Google Play.

À propos de Plarium

Fondée en 2009, Plarium Global Ltd. s'efforce de créer la meilleure expérience sociale et mobile qui soit pour les joueurs hardcore et casual du monde entier. Avec plus de 290 millions d'utilisateurs inscrits, nous sommes fiers de faire régulièrement partie des classements des meilleurs développeurs de jeux hardcore sur Facebook. Plarium emploie plus de 1400 personnes. Son siège se trouve en Israël, avec huit bureaux et studios de développement en Europe et aux États-Unis. Nos jeux sont disponibles sur iOS, Android et Plarium Play, ainsi que sur tous les principaux réseaux sociaux, dont Facebook, VKontakte, Odnoklassniki et Mail.ru, ainsi que sur les navigateurs web. Plarium a été achetée par Aristocrat en octobre 2017 et fonctionne en tant que filiale en propriété exclusive.

Communiqué envoyé le 2 avril 2020 à 09:05 et diffusé par :